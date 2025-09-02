Intentó robar un estéreo y lo sorprendió la propia víctima

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el acusado aprovechó que una de las puertas de un vehículo no estaba bien cerrada para ingresar con la intención de sustraer el estéreo. Sin embargo, fue sorprendido por el propietario, lo que derivó en un forcejeo que se extendió hasta la llegada del personal policial, que procedió a su aprehensión.