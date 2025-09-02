Secciones
Seguridad

Intentó robar un estéreo y lo sorprendió la propia víctima

Lo condenaron a seis meses de prisión condicional. El fallo se dictó bajo la modalidad de juicio abreviado.

Intentó robar un estéreo y lo sorprendió la propia víctima
Hace 7 Min

Un hombre de 31 años fue condenado este martes a la pena de seis meses de prisión condicional, luego de ser hallado culpable de un robo simple en grado de tentativa. La sentencia se dictó en el marco de un convenio de juicio abreviado.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el acusado aprovechó que una de las puertas de un vehículo no estaba bien cerrada para ingresar con la intención de sustraer el estéreo. Sin embargo, fue sorprendido por el propietario, lo que derivó en un forcejeo que se extendió hasta la llegada del personal policial, que procedió a su aprehensión.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, dirigida por la fiscal Susana Cordisco y representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Emilia Arias Ferrero. En su acusación, el Ministerio Fiscal sostuvo que el imputado actuó de manera deliberada y con pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos, y destacó que la rápida intervención policial permitió su captura en flagrancia.

El hecho

El episodio tuvo lugar el 16 de agosto, alrededor de las 4.30, en Estados Unidos al 1100 de la capital tucumana. La víctima se encontraba en su domicilio junto a su familia cuando advirtió movimientos extraños en su automóvil, que estaba estacionado en la vía pública.

Al salir, descubrió al acusado dentro del vehículo, sentado en los asientos traseros e intentando sustraer el estéreo. Tras enfrentarlo, ambos protagonizaron un forcejeo hasta que arribaron los efectivos policiales, quienes redujeron al sospechoso y lo trasladaron a sede judicial.

La sentencia, bajo la modalidad de juicio abreviado, concluyó con la imposición de seis meses de prisión condicional para el imputado.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei
1

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios
2

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda
3

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”
4

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos
5

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia
6

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

Más Noticias
El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Droga por correo privado: detienen en Yerba Buena a una pareja con más de dos kilos de marihuana

Droga por correo privado: detienen en Yerba Buena a una pareja con más de dos kilos de marihuana

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Comentarios