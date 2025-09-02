Intentó robar un estéreo y lo sorprendió la propia víctima

Un hombre de 31 años fue condenado este martes a la pena de seis meses de prisión condicional, luego de ser hallado culpable de un robo simple en grado de tentativa. La sentencia se dictó en el marco de un convenio de juicio abreviado.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el acusado aprovechó que una de las puertas de un vehículo no estaba bien cerrada para ingresar con la intención de sustraer el estéreo. Sin embargo, fue sorprendido por el propietario, lo que derivó en un forcejeo que se extendió hasta la llegada del personal policial, que procedió a su aprehensión.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, dirigida por la fiscal Susana Cordisco y representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Emilia Arias Ferrero. En su acusación, el Ministerio Fiscal sostuvo que el imputado actuó de manera deliberada y con pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos, y destacó que la rápida intervención policial permitió su captura en flagrancia.
El hecho
El episodio tuvo lugar el 16 de agosto, alrededor de las 4.30, en Estados Unidos al 1100 de la capital tucumana. La víctima se encontraba en su domicilio junto a su familia cuando advirtió movimientos extraños en su automóvil, que estaba estacionado en la vía pública.
Al salir, descubrió al acusado dentro del vehículo, sentado en los asientos traseros e intentando sustraer el estéreo. Tras enfrentarlo, ambos protagonizaron un forcejeo hasta que arribaron los efectivos policiales, quienes redujeron al sospechoso y lo trasladaron a sede judicial.
La sentencia, bajo la modalidad de juicio abreviado, concluyó con la imposición de seis meses de prisión condicional para el imputado.