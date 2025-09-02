Subastarán más de 70 obras de arte para combatir la desnutrición infantil en Mendoza

La provincia de Mendoza se prepara para un evento que une arte y compromiso social. Del 4 al 13 de septiembre de 2025, se llevará adelante la primera edición de Arte en las Provincias, un proyecto cultural que busca descentralizar el circuito artístico nacional y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en comunidades vulnerables.
La exposición tendrá lugar en la Bodega Centenario y reunirá 77 lotes de obras creadas por 65 artistas de todo el país, entre ellos grandes referentes como León Ferrari, Ana Kozel y Luis Felipe Noé, junto a una destacada presencia de creadores cuyanos. El acceso al público será libre y gratuito hasta el día de la subasta, prevista para el 13 de septiembre a las 18 horas, con modalidad presencial y virtual a través de la plataforma subastas.depcsuite.com
El proyecto tiene un doble propósito: por un lado, abrir nuevos espacios para la expresión cultural en las provincias, y por otro, impulsar acciones solidarias. En esta edición, los fondos recaudados serán destinados a Pata Pila, una organización que trabaja en el combate contra la desnutrición infantil. El dinero servirá para la construcción de dos Centros de Atención Primaria en barrios periféricos de San Rafael, así como para finalizar la remodelación de un tráiler que funcionará como Centro de Desarrollo Integral en Cuadro Nacional. Allí se ofrecerán programas de nutrición, capacitación laboral y apoyo escolar.
“En el país existe un caudal inmenso de talento, y los grandes encuentros artísticos no deberían limitarse a las ciudades principales”, destacó Rosa Lesca, cofundadora de Arte en las Provincias. En la misma línea, Olivia Ramazza Arentsen, también cofundadora, subrayó la importancia de incluir a artistas mendocinos en la muestra para fortalecer la identidad local.
El catálogo es variado y accesible: habrá obras desde U$S200 hasta U$S35.000. Entre las piezas más destacadas figuran En la maraña y Noticias sobre las Amazonas, dos serigrafías recientes de Luis Felipe Noé; la edición completa León/Infinito de León Ferrari, compuesta por ocho serigrafías representativas de distintas etapas de su obra y una pieza única de 2009; además de creaciones de Ana Kozel que abordan su investigación sobre luz y espacio estelar.
La curaduría también incluyó nombres como Ana Candioti, Marta Vicente, Eduardo Hoffmann y Luis Scafati. En el caso de Candioti, su obra Vendimia, de la serie Trabajadores, representa la cosecha de la uva y constituye un homenaje a la esencia mendocina.
Con entrada gratuita, precios accesibles y un fuerte compromiso social, esta subasta se presenta como una oportunidad única para acercar el arte a un público más amplio y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la calidad de vida de cientos de familias en Mendoza.