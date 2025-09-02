Subastarán más de 70 obras de arte para combatir la desnutrición infantil en Mendoza

El proyecto tiene un doble propósito: por un lado, abrir nuevos espacios para la expresión cultural en las provincias, y por otro, impulsar acciones solidarias. En esta edición, los fondos recaudados serán destinados a Pata Pila, una organización que trabaja en el combate contra la desnutrición infantil. El dinero servirá para la construcción de dos Centros de Atención Primaria en barrios periféricos de San Rafael, así como para finalizar la remodelación de un tráiler que funcionará como Centro de Desarrollo Integral en Cuadro Nacional. Allí se ofrecerán programas de nutrición, capacitación laboral y apoyo escolar.