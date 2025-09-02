En Tucumán, una cirugía de vanguardia salvó la vida de un hombre de 40 años con cáncer pulmonar

El hospital Padilla celebró un avance histórico en la medicina pública de la provincia: la realización, por primera vez, de una lobectomía pulmonar en manga, una técnica quirúrgica compleja que permitió extirpar únicamente el lóbulo superior izquierdo de un paciente de 40 años con cáncer de pulmón, preservando el resto del órgano.
El procedimiento, ejecutado por el doctor Juan José Anastasio y el equipo del Servicio de Cirugía Torácica, contó con un trabajo interdisciplinario de múltiples servicios del hospital y el apoyo de la dirección del efector, a cargo del doctor Sardón Traverso. La intervención se enmarca dentro de los lineamientos de innovación médica impulsados por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, con el respaldo del gobernador Osvaldo Jaldo, orientados a mejorar la atención y la resolución de patologías complejas.
La doctora Ivana Chalfoun, cirujana torácica responsable del servicio, explicó la particularidad del caso. “Se trataba de un paciente con un tumor central cercano a los bronquios principales, que obstruía la entrada de aire hacia la parte izquierda del pulmón. Gracias a una fibrobroncoscopía se diagnosticó un carcinoma mucoepidermoide. La cirugía convencional hubiera implicado extirpar todo el pulmón izquierdo, pero realizamos una técnica que permite conservar el tejido sano, extrayendo solo el lóbulo superior”.
Según dijo, la intervención fue menos invasiva y favoreció una recuperación más rápida. “El postoperatorio fue más llevadero, permaneció solo una semana en terapia intensiva antes de pasar a sala y finalmente ser dado de alta. Gracias a la capacidad pulmonar natural, el paciente podrá retomar su vida normal sin afectar su función respiratoria”.
El procedimiento consistió en una toracotomía con conservación muscular y requirió un manejo integral del dolor mediante bloqueo peridural, junto a la coordinación de anestesiólogos, kinesiólogos, intensivistas y radiólogos. Chalfoun destacó la importancia del seguimiento oncológico. “Aún estamos a la espera de los resultados anatomopatológicos para continuar con el tratamiento, pero la cirugía ya cambió el pronóstico del paciente”.
La especialista aclaró que la intervención es poco frecuente, especialmente en pacientes jóvenes no fumadores, y que el éxito de la operación se debió al trabajo interdisciplinario y a la técnica de sutura que permitió unir el bronquio principal con el inferior, asegurando la funcionalidad del pulmón.
“El paciente tiene una buena recuperación, y desde el servicio estamos muy satisfechos, ya que se trató de una cirugía compleja que no realizamos habitualmente, pero que fue fundamental para mejorar la calidad de vida del paciente”, concluyó.