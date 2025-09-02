En Tucumán, una cirugía de vanguardia salvó la vida de un hombre de 40 años con cáncer pulmonar

El procedimiento, ejecutado por el doctor Juan José Anastasio y el equipo del Servicio de Cirugía Torácica, contó con un trabajo interdisciplinario de múltiples servicios del hospital y el apoyo de la dirección del efector, a cargo del doctor Sardón Traverso. La intervención se enmarca dentro de los lineamientos de innovación médica impulsados por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, con el respaldo del gobernador Osvaldo Jaldo, orientados a mejorar la atención y la resolución de patologías complejas.