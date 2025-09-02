Una investigación interna reveló estafas por más de $5.654 millones en la Caja Popular durante la pandemia

“Esta situación tuvo origen, como bien sabemos, superada la pandemia, en una serie de reclamos dentro de la Caja Popular para el pago de prestaciones de salud y económicas, de acuerdo al régimen establecido por la ley de riesgo de trabajo”, señaló. La RT de la entidad, responsable de la mayoría de los organismos estatales de Tucumán, fue el sector en el que se detectaron anomalías.