Sin Magis TV ni Cuevana, estas son cuatro alternativas para mirar gratis cine y series

2) Pluto TV: es una de las alternativas gratuitas más populares en el mundo. Ofrece más de 100 canales en vivo y una sección on demand con películas, series, documentales, realities y contenido infantil. Su funcionamiento se asemeja a la televisión tradicional, ya que el usuario puede cambiar de canales como si fuera un servicio por cable. La aplicación está disponible en Latinoamérica y gran parte de Europa, con una interfaz muy completa y sencilla de usar.