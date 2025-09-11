"Quiet quitting", la tendencia que muestra cómo los jóvenes cambiaron su relación con el trabajo

Barbara Molina, de 28 años, vivió en carne propia ese cambio. “Antes de la pandemia trabajaba en un estudio contable y pensaba que quedarme hasta tarde era parte de demostrar compromiso. En 2020 pasé meses frente a la computadora y sentí que me estaba apagando, yo seguía trabajando mientras la gente se moría, no era consciente. Cuando volvimos a la oficina, ya no era la misma. Ahora marco límites: entro a horario, cumplo mis tareas y después me desconecto. Me costó al principio porque pensaba que me iban a juzgar, pero entendí que cuidar mi salud es más importante que quedar bien”.