La Unsta abre talleres de guitarra y emprendedurismo durante septiembre

La segunda propuesta de septiembre es el Taller de Guitarra, que no requiere ser estudiante de la Unsta para participar. El curso estará a cargo del profesor Mauricio Beltrán y comenzará el 12 de septiembre. Las clases se dictarán todos los viernes a las 18 horas en la sede central. El taller tendrá una duración de tres meses y un costo mensual de $ 12.000. Está destinado a mayores de edad y los cupos son limitados. Se trata de un espacio que admite tanto a personas que quieran iniciarse en la práctica del instrumento como a quienes ya cuentan con experiencia y buscan mejorar su técnica.