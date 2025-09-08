La Unsta abre talleres de guitarra y emprendedurismo durante septiembre

La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) programó para septiembre dos propuestas de capacitación que combinan música y formación en negocios. Los talleres se dictarán en la sede central de la institución y están orientados a distintos públicos. Uno es abierto a la comunidad en general y otro, exclusivo para estudiantes universitarios.
El ciclo "Emprender desde el aula" se orienta a quienes cursan en la Unsta y tienen interés en transformar sus ideas en proyectos con impacto real. La actividad se desarrollará en cuatro encuentros presenciales previstos para los días 11, 18, 25 y 26 de septiembre, siempre a las 19.30 horas, en la sede central de la universidad. A lo largo del taller se abordarán herramientas básicas para organizar una iniciativa, definir objetivos y dar los primeros pasos en el camino emprendedor. Además, se propone un trabajo práctico que acompañe a los participantes desde la idea inicial hasta la planificación de acciones concretas.
La segunda propuesta de septiembre es el Taller de Guitarra, que no requiere ser estudiante de la Unsta para participar. El curso estará a cargo del profesor Mauricio Beltrán y comenzará el 12 de septiembre. Las clases se dictarán todos los viernes a las 18 horas en la sede central. El taller tendrá una duración de tres meses y un costo mensual de $ 12.000. Está destinado a mayores de edad y los cupos son limitados. Se trata de un espacio que admite tanto a personas que quieran iniciarse en la práctica del instrumento como a quienes ya cuentan con experiencia y buscan mejorar su técnica.
Cómo inscribirse en los talleres
La inscripción se gestiona únicamente de manera online mediante el enlace wcx.at/sITTIuXK. Al ingresar, se despliega un formulario en el que los interesados deben consignar sus datos personales y seleccionar la actividad a la que desean asistir.
En el caso del Taller de Guitarra, una vez completado el formulario, el sistema genera una reserva de vacante. Esta queda confirmada en el momento en que se acredita el pago de la primera cuota. Para el taller "Emprender desde el aula", el procedimiento es similar, aunque en este caso es obligatorio consignar el número de legajo, ya que la propuesta está dirigida de forma exclusiva a estudiantes de la Unsta.
La universidad señala que, debido a la capacidad de las aulas, las vacantes son limitadas, por lo que recomienda a los interesados realizar la inscripción con anticipación. Una vez completado el cupo, el sistema no permitirá nuevas reservas.