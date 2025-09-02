“El título será de los dos”: la historia del ciego que estudia programación con su madre como compañera inseparable

El relato se hizo visible gracias a la publicación de una docente. Allí, destacó la dedicación de Beatriz y la perseverancia de Andrés, lo que despertó cientos de comentarios de apoyo y admiración. “Yo lo acompaño porque hay muchas materias en las que todo el material está en PDF. Entonces tengo que leerle, grabarle, prepararle lo que necesita. Es un acompañamiento constante, casi como una profesora particular, pero con la diferencia de que soy su mamá”, contó la mujer a LA GACETA.