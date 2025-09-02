Cuál es la billetera virtual con mejores rendimientos hoy

Las billeteras virtuales, que ofrecen intereses diarios y liquidez inmediata, ahora enfrentan una competencia no solo de los bancos, sino también entre ellas mismas. Ualá reaccionó rápido, manteniendo un esquema que ofrece una tasa base del 40% TNA, pero que puede subir al 45% si el usuario realiza consumos por $500.000 en el mes. Esta estrategia busca fidelizar al cliente y fomentar el uso constante de la aplicación, con un límite remunerado de $1.500.000 para saldos importantes.