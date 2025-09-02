Secciones
EspectáculosFamosos

Un supuesto romance de Maradona sale a la luz: la versión de Luis Ventura

Luis Ventura aseguró en SQP que Diego Maradona y Silvina Luna habrían tenido un romance, pero amigos y allegados de la actriz desmintieron categóricamente la versión, generando polémica en los medios.

Un supuesto romance de Maradona sale a la luz: la versión de Luis Ventura Un supuesto romance de Maradona sale a la luz: la versión de Luis Ventura
Hace 1 Hs

La figura de Silvina Luna volvió a ser centro de polémica tras el especial de Secretos Verdaderos (América TV) dedicado a su memoria, a dos años de su fallecimiento. En el programa, el conductor Luis Ventura afirmó que la actriz habría mantenido un vínculo sentimental con Diego Armando Maradona.

"Ustedes saben que fue un gran amor de Diego Armando Maradona", aseguró Ventura. Además, explicó que un reconocido abogado habría facilitado un departamento para que Maradona se encontrara con Silvina, mientras se generaba una cortina de humo en torno a Nazarena Vélez.

La reacción de Gustavo Conti

La versión del periodista generó inmediatas desmentidas. Gustavo Conti, pareja de Ximena Capristo y amigo cercano de Silvina, utilizó sus redes sociales para aclarar los hechos: “La noche que estuvo Silvina con Maradona estuve yo toda la noche. Silvina se fue conmigo”. 

Conti también negó la existencia de regalos costosos y encuentros secretos, y pidió: “Dejen de mentir por un punto de rating”.

Un supuesto romance de Maradona sale a la luz: la versión de Luis Ventura

El descargo de Ximena Capristo

En el mismo programa, Ximena Capristo expresó su indignación: “Me da mucha bronca que cuando se cumplen los dos años de su muerte, él salga con esta barbaridad, que no fue cierto”. La panelista reconoció que Maradona tenía interés por Luna, pero negó cualquier relación amorosa: “Me consta que nunca salieron y ese abogado, del que habla, no me consta”. Capristo defendió además la imagen de Silvina: “Ella siempre fue una mina de bien”.

La postura de Luis Ventura

El periodista reafirmó la veracidad de su relato, asegurando que la historia se la había contado el propio Maradona. Ventura sostuvo que los encuentros en el departamento del abogado eran conocidos: “Discúlpenme, pero no es que lo digo ahora, esto ya fue dicho”.

Cronología del supuesto vínculo

Según los testimonios recabados, los hechos habrían ocurrido a mediados de la década del 2000, entre 2006 y 2007, aunque la veracidad del romance sigue siendo cuestionada por quienes estuvieron más cerca de la actriz.

Temas Diego Armando MaradonaLuis VenturaNazarena VélezSilvina LunaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De los escándalos mediáticos al mercado inmobiliario: la nueva vida de Ayelén Paleo

De los escándalos mediáticos al mercado inmobiliario: la nueva vida de Ayelén Paleo

De Wachiturro a pastor evangelico: la nueva vida de Kaká

De Wachiturro a pastor evangelico: la nueva vida de "Kaká"

Internaron a La Chilindrina y crece la preocupación: su hija reveló cuál es su estado de salud

Internaron a "La Chilindrina" y crece la preocupación: su hija reveló cuál es su estado de salud

El increíble giro en la vida de Nancy Anka, la “chancle” de Grande, Pá!

El increíble giro en la vida de Nancy Anka, la “chancle” de Grande, Pá!

Axel quiere convertirse en sacerdote

Axel quiere convertirse en sacerdote

Lo más popular
Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”
1

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios
2

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos
3

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei
4

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia
5

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?
6

¿Un tucumano implicado en un vuelo narco en Santiago del Estero?

Más Noticias
¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Comentarios