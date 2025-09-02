Un supuesto romance de Maradona sale a la luz: la versión de Luis Ventura

El descargo de Ximena Capristo

En el mismo programa, Ximena Capristo expresó su indignación: “Me da mucha bronca que cuando se cumplen los dos años de su muerte, él salga con esta barbaridad, que no fue cierto”. La panelista reconoció que Maradona tenía interés por Luna, pero negó cualquier relación amorosa: “Me consta que nunca salieron y ese abogado, del que habla, no me consta”. Capristo defendió además la imagen de Silvina: “Ella siempre fue una mina de bien”.