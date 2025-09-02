Un supuesto romance de Maradona sale a la luz: la versión de Luis Ventura

La figura de Silvina Luna volvió a ser centro de polémica tras el especial de Secretos Verdaderos (América TV) dedicado a su memoria, a dos años de su fallecimiento. En el programa, el conductor Luis Ventura afirmó que la actriz habría mantenido un vínculo sentimental con Diego Armando Maradona.
"Ustedes saben que fue un gran amor de Diego Armando Maradona", aseguró Ventura. Además, explicó que un reconocido abogado habría facilitado un departamento para que Maradona se encontrara con Silvina, mientras se generaba una cortina de humo en torno a Nazarena Vélez.
La reacción de Gustavo Conti
La versión del periodista generó inmediatas desmentidas. Gustavo Conti, pareja de Ximena Capristo y amigo cercano de Silvina, utilizó sus redes sociales para aclarar los hechos: “La noche que estuvo Silvina con Maradona estuve yo toda la noche. Silvina se fue conmigo”.
Conti también negó la existencia de regalos costosos y encuentros secretos, y pidió: “Dejen de mentir por un punto de rating”.
El descargo de Ximena Capristo
En el mismo programa, Ximena Capristo expresó su indignación: “Me da mucha bronca que cuando se cumplen los dos años de su muerte, él salga con esta barbaridad, que no fue cierto”. La panelista reconoció que Maradona tenía interés por Luna, pero negó cualquier relación amorosa: “Me consta que nunca salieron y ese abogado, del que habla, no me consta”. Capristo defendió además la imagen de Silvina: “Ella siempre fue una mina de bien”.
La postura de Luis Ventura
El periodista reafirmó la veracidad de su relato, asegurando que la historia se la había contado el propio Maradona. Ventura sostuvo que los encuentros en el departamento del abogado eran conocidos: “Discúlpenme, pero no es que lo digo ahora, esto ya fue dicho”.
Cronología del supuesto vínculo
Según los testimonios recabados, los hechos habrían ocurrido a mediados de la década del 2000, entre 2006 y 2007, aunque la veracidad del romance sigue siendo cuestionada por quienes estuvieron más cerca de la actriz.