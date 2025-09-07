Bolitas de banana y coco: el postre fácil, rápido y saludable que se prepara con tres ingredientes

Las recetas con pocos ingredientes se imponen en los hogares. Una de las alternativas más elegidas son las bolitas de banana y coco, un postre que combina practicidad, sabor y un plus nutritivo.
Lo mejor: solo requiere tres ingredientes que habitualmente están en la alacena -banana, coco rallado y chocolate-, y la preparación no demanda más de 15 minutos.
Ingredientes
1 banana madura
Coco rallado (cantidad necesaria)
Chocolate para fundir
Una pizca de sal en escamas (opcional, para realzar el sabor)
Preparación paso a paso
Pisar la banana con un tenedor hasta obtener un puré suave.
Mezclar con el coco rallado hasta lograr una masa que se pueda moldear.
Formar pequeñas bolitas con la ayuda de las manos.
Derretir el chocolate a baño maría o en microondas.
Bañar las bolitas en el chocolate y colocarlas sobre una bandeja.
De ser posible, espolvorear con sal en escamas para resaltar el sabor.
Llevar a la heladera durante unos minutos hasta que el chocolate se endurezca.
El resultado son bocaditos dulces, frescos y nutritivos, que pueden conservarse en la heladera y disfrutarse en cualquier momento del día.
Una tendencia en alza
Este tipo de preparaciones se enmarca en una tendencia que se expande en redes sociales: la de las recetas rápidas y saludables. Son opciones ideales para quienes buscan alternativas caseras frente a los productos ultraprocesados, pero sin invertir demasiado tiempo en la cocina.