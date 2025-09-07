Secciones
SociedadActualidad

Bolitas de banana y coco: el postre fácil, rápido y saludable que se prepara con tres ingredientes

En apenas 15 minutos se puede lograr un bocado dulce, nutritivo y sin complicaciones. Una opción ideal para la merienda.

Bolitas de banana y coco: el postre fácil, rápido y saludable que se prepara con tres ingredientes
Hace 24 Min

Las recetas con pocos ingredientes se imponen en los hogares. Una de las alternativas más elegidas son las bolitas de banana y coco, un postre que combina practicidad, sabor y un plus nutritivo.

Lo mejor: solo requiere tres ingredientes que habitualmente están en la alacena -banana, coco rallado y chocolate-, y la preparación no demanda más de 15 minutos.

Ingredientes

1 banana madura

Coco rallado (cantidad necesaria)

Chocolate para fundir

Una pizca de sal en escamas (opcional, para realzar el sabor)

Preparación paso a paso

Pisar la banana con un tenedor hasta obtener un puré suave.

Mezclar con el coco rallado hasta lograr una masa que se pueda moldear.

Formar pequeñas bolitas con la ayuda de las manos.

Derretir el chocolate a baño maría o en microondas.

Bañar las bolitas en el chocolate y colocarlas sobre una bandeja.

De ser posible, espolvorear con sal en escamas para resaltar el sabor.

Llevar a la heladera durante unos minutos hasta que el chocolate se endurezca.

El resultado son bocaditos dulces, frescos y nutritivos, que pueden conservarse en la heladera y disfrutarse en cualquier momento del día.

Una tendencia en alza

Este tipo de preparaciones se enmarca en una tendencia que se expande en redes sociales: la de las recetas rápidas y saludables. Son opciones ideales para quienes buscan alternativas caseras frente a los productos ultraprocesados, pero sin invertir demasiado tiempo en la cocina.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cinco pasos para dejar tu inodoro tan limpio como en un hotel cinco estrellas

Cinco pasos para dejar tu inodoro tan limpio como en un hotel cinco estrellas

Cómo influyen las fases de la luna en el estado emocional y cómo aprovechar su energía

Cómo influyen las fases de la luna en el estado emocional y cómo aprovechar su energía

¿Qué santos se celebran este 31 de agosto?

¿Qué santos se celebran este 31 de agosto?

¿Los compañeros de trabajo pueden ser amigos? Un estudio en Argentina revela la respuesta

¿Los compañeros de trabajo pueden ser amigos? Un estudio en Argentina revela la respuesta

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
2

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
3

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
4

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”
5

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

La historia de los dos fuegos: cómo un invento del pasado y uno del presente re-definen nuestra humanidad
6

La historia de los dos fuegos: cómo un invento del pasado y uno del presente re-definen nuestra humanidad

Más Noticias
Cuatro poderosos rituales para hacer durante la Luna de sangre de hoy

Cuatro poderosos rituales para hacer durante la Luna de sangre de hoy

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Cómo fue la sorprendente transformación de La Roca Johnson para su nueva película

Cómo fue la sorprendente transformación de La Roca Johnson para su nueva película

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Cuáles son las mejores horas para desayunar y cenar, según la ciencia

Cuáles son las mejores horas para desayunar y cenar, según la ciencia

Estudiante de excelencia: el albañil que no duerme por su sueño de ser arquitecto

Estudiante de excelencia: el albañil que no duerme por su sueño de ser arquitecto

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Comentarios