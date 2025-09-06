Secciones
SociedadActualidad

Cinco pasos para dejar tu inodoro tan limpio como en un hotel cinco estrellas

Con productos básicos y una rutina sencilla, es posible mantener el inodoro higienizado, sin manchas ni olores.

Cinco pasos para dejar tu inodoro tan limpio como en un hotel cinco estrellas
Hace 15 Min

Mantener el baño reluciente es una de las tareas más importantes del hogar. No solo por cuestiones de higiene, sino también porque brinda una sensación de orden y bienestar. 

El inodoro, en particular, suele ser el punto crítico: si no se limpia correctamente, acumula manchas, sarro y malos olores. Pero con algunos pasos simples se puede lograr el mismo resultado que en los baños de hotel, siempre impecables.

Paso 1: preparar los elementos

Antes de comenzar, es fundamental contar con guantes de limpieza, un cepillo para inodoro, un trapo de microfibra, desinfectante, detergente, bicarbonato, vinagre y, si es posible, un limpiador con cloro.

Paso 2: aplicar el producto de limpieza

Se recomienda aplicar un limpiador desinfectante líquido o en gel en el interior del inodoro, especialmente debajo del borde. Lo ideal es dejarlo actuar al menos 10 minutos para que elimine bacterias y ablande manchas.

Paso 3: cepillar el interior

Con el cepillo de baño, frotar enérgicamente todo el interior, haciendo foco en la línea de agua y en la zona del sifón, donde suele acumularse sarro. Si las manchas persisten, una mezcla de bicarbonato y vinagre puede ser una alternativa eficaz.

Paso 4: limpiar la parte externa

Muchas veces se descuida el exterior del inodoro, pero allí también se acumula suciedad. Con un trapo humedecido en detergente o desinfectante, limpiar el asiento, la tapa, la base y la unión con el piso. Luego, secar con otro paño limpio.

Paso 5: dar el toque final “de hotel”

En los alojamientos suelen utilizar un truco sencillo: perfumar el baño. Puede colocarse un aromatizante de ambiente, una pastilla desodorizante dentro del tanque o simplemente rociar con unas gotas de desinfectante con fragancia. Otro detalle es doblar el papel higiénico en punta, lo que refuerza la sensación de limpieza recién hecha.

Consejos extra

Repetir la limpieza profunda al menos dos veces por semana.

Usar guantes exclusivos para el baño.

Mantener la ventilación para evitar humedad y olores.

Con estos simples pasos, el inodoro no solo quedará higienizado, sino que también transmitirá esa sensación de frescura y pulcritud que suele encontrarse en los hoteles.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuánto tiempo se necesita para ponerse en forma? Esto dicen los expertos

¿Cuánto tiempo se necesita para ponerse en forma? Esto dicen los expertos

Santoral del 30 de agosto: qué santos y beatos que se celebran hoy

Santoral del 30 de agosto: qué santos y beatos que se celebran hoy

¿Qué santos se celebran este 31 de agosto?

¿Qué santos se celebran este 31 de agosto?

¿Los compañeros de trabajo pueden ser amigos? Un estudio en Argentina revela la respuesta

¿Los compañeros de trabajo pueden ser amigos? Un estudio en Argentina revela la respuesta

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Lo más popular
Tucumán está de la cabeza
1

Tucumán está de la cabeza

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
2

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
3

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada
4

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
5

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Las escribanas de la historia
6

Las escribanas de la historia

Más Noticias
A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las escribanas de la historia

Las escribanas de la historia

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Tucumán está de la cabeza

Tucumán está de la cabeza

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Comentarios