Cinco pasos para dejar tu inodoro tan limpio como en un hotel cinco estrellas

Paso 5: dar el toque final “de hotel”

En los alojamientos suelen utilizar un truco sencillo: perfumar el baño. Puede colocarse un aromatizante de ambiente, una pastilla desodorizante dentro del tanque o simplemente rociar con unas gotas de desinfectante con fragancia. Otro detalle es doblar el papel higiénico en punta, lo que refuerza la sensación de limpieza recién hecha.