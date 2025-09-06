Secciones
SociedadTecnología

Huawei superó a Apple en ventas globales de relojes inteligentes en el segundo trimestre de 2025

La marca china alcanzó una cuota de mercado del 21% y lideró los envíos de smartwatches a nivel mundial. El mercado creció un 8% interanual, con China como principal motor de la recuperación.

Hace 14 Min

El mercado global de relojes inteligentes vive un momento de fuerte competencia y, por primera vez en años, Huawei superó a Apple en ventas globales. Según datos de Counterpoint Research, la compañía china ocupó el primer lugar en envíos globales de smartwatches durante el segundo trimestre de 2025, con un crecimiento interanual del 52% y una participación de mercado del 21%.

El informe señala que el mercado mundial de relojes inteligentes creció un 8% respecto al mismo período del año anterior, impulsado principalmente por la mayor demanda en China. 

Allí, no solo Huawei sino también otras marcas locales como Xiaomi (+38% en envíos) e Imoo (+21%) contribuyeron al repunte de la industria.

En contraste, Apple y Samsung registraron una disminución del 3% en sus envíos globales. Sin embargo, Apple mantiene el liderazgo en el segmento de relojes inteligentes avanzados, mientras que su rival asiática consolida la estrategia de volumen y expansión en mercados emergentes.

El panorama para el tercer trimestre promete aún más competencia. Apple prepara el lanzamiento de sus nuevos Apple Watch, mientras que Huawei apostará por la llegada de la serie GT6, que podría sostener el impulso de la marca en el mercado internacional.

Temas AppleHuawei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Switch 2: qué hacer si la batería dura poco y cómo alargar su autonomía

Switch 2: qué hacer si la batería dura poco y cómo alargar su autonomía

Google confirmó la filtración masiva que expone a 2.500 millones de usuarios: medidas para proteger las cuentas

Google confirmó la filtración masiva que expone a 2.500 millones de usuarios: medidas para proteger las cuentas

El iPhone 17 le quitará el título al iPhone 4: el histórico récord que está a punto de romperse

El iPhone 17 le quitará el título al iPhone 4: el histórico récord que está a punto de romperse

Ni siquiera deberías cambiarla: por qué Google aconseja abandonar las contraseñas de Gmail definitivamente

Ni siquiera deberías cambiarla: por qué Google aconseja abandonar las contraseñas de Gmail definitivamente

Lo más popular
Tucumán está de la cabeza
1

Tucumán está de la cabeza

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
2

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
3

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada
4

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
5

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Las escribanas de la historia
6

Las escribanas de la historia

Más Noticias
A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las escribanas de la historia

Las escribanas de la historia

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Tucumán está de la cabeza

Tucumán está de la cabeza

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Comentarios