Huawei superó a Apple en ventas globales de relojes inteligentes en el segundo trimestre de 2025

El mercado global de relojes inteligentes vive un momento de fuerte competencia y, por primera vez en años, Huawei superó a Apple en ventas globales. Según datos de Counterpoint Research, la compañía china ocupó el primer lugar en envíos globales de smartwatches durante el segundo trimestre de 2025, con un crecimiento interanual del 52% y una participación de mercado del 21%.
El informe señala que el mercado mundial de relojes inteligentes creció un 8% respecto al mismo período del año anterior, impulsado principalmente por la mayor demanda en China.
Allí, no solo Huawei sino también otras marcas locales como Xiaomi (+38% en envíos) e Imoo (+21%) contribuyeron al repunte de la industria.
En contraste, Apple y Samsung registraron una disminución del 3% en sus envíos globales. Sin embargo, Apple mantiene el liderazgo en el segmento de relojes inteligentes avanzados, mientras que su rival asiática consolida la estrategia de volumen y expansión en mercados emergentes.
El panorama para el tercer trimestre promete aún más competencia. Apple prepara el lanzamiento de sus nuevos Apple Watch, mientras que Huawei apostará por la llegada de la serie GT6, que podría sostener el impulso de la marca en el mercado internacional.