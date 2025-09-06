Huawei superó a Apple en ventas globales de relojes inteligentes en el segundo trimestre de 2025

El mercado global de relojes inteligentes vive un momento de fuerte competencia y, por primera vez en años, Huawei superó a Apple en ventas globales. Según datos de Counterpoint Research, la compañía china ocupó el primer lugar en envíos globales de smartwatches durante el segundo trimestre de 2025, con un crecimiento interanual del 52% y una participación de mercado del 21%.