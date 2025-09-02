Quién es la nueva novia de Roberto Pettinato: la modelo que lo conquistó

Roberto Pettinato volvió a apostar al amor y esta vez lo hizo de la mano de Jimena Herrera, una exmodelo y madre de dos hijas, que lo habría conquistado de una manera muy particular. La noticia la reveló Pepe Ochoa en LAM, donde dio detalles del inicio de este nuevo romance.
Según contó el panelista, la relación comenzó de forma espontánea: “Ella era modelo. Se llama Jimena. Hablé con ella. Me dijo que estaba feliz. Me dijo que se encontraron en un evento y que ella lo encaró”, relató Ochoa. El encuentro derivó en una primera salida y, desde entonces, la pareja no se separó más.
Aunque el conductor ya había dejado entrever su presente sentimental al publicar una foto junto a Jimena el pasado 17 de agosto en Instagram, la confirmación mediática del vínculo generó aún más repercusión.
La reacción en redes de Pettinato y su novia
Lejos de ocultarse, Roberto Pettinato y Jimena Herrera reaccionaron con humor ante la exposición del romance. Ambos compartieron en redes sociales una imagen juntos, sonrientes, y la acompañaron con una frase cargada de complicidad y guiño musical: “Toma el tren hacia el sur. Usa la boina roja. Gracias Spinetta”.