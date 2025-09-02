La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt) lleva adelante hoy la segunda jornada de medidas de fuerza, en el marco del paro de 48 horas que tuvo inicio ayer en reclamo al Gobierno nacional de Javier Milei. Entre otras consignas, los docentes exigen mejoras salariales y más presupuesto para las universidades. “La situación es crítica. Por un lado, los docentes tenemos salarios de pobreza y muchos están renunciando porque resulta imposible sostener la vida con estos ingresos. A su vez, nuestros estudiantes enfrentan una profunda crisis; muchos deben elegir entre asistir un día u otro a clases por falta de recursos. Las becas son montos irrisorios que no alcanzan ni para los apuntes”, afirmó a LA GACETA Alejandra del Castillo, representante gremial en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. En ese sentido, dijo que cada “un docente simple puede estar a cargo de una materia completa y, sin embargo, (percibir unos $350.000)”. “Incluso quienes tienen 20 horas apenas llegan a $650.000. Es totalmente alarmante”, dijo.
Entrega de diplomas.- Más de 100 egresados de la Universidad San Pablo-T recibieron sus títulos de grado y de posgrado, en una emotiva ceremonia de colación celebrada en la previa a los 18 años de trayectoria de esta institución académica. Presidieron el evento el fundador de la universidad y Tesorero de la Fundación para el Desarrollo, Jorge Rocchia Ferro; el rector de la Universidad, Ramiro Albarracín; el vicerrector, Matías Rohmer Litzmann; y el director del Instituto de Salud y Calidad de Vida y rector emérito, Horacio Deza. La jornada marcó la vigésima tercera colación de la universidad, alcanzando así más de 1.560 egresados desde su creación.
Elección de autoridades de la AADC.- La Asociación Argentina de Derecho Constitucional (AADC) llevó a cabo su asamblea general en la ciudad de Mar del Plata, en el marco del XXVIII Encuentro de Profesores de Derecho Constitucional. En el encuentro, se procedió a la renovación de autoridades, quedando proclamada la Lista “Unidad”. El Comité Ejecutivo se compone por la presidenta, Marcela Izascum Basterra (CABA), el vicepresidente Ricardo Gómez Diez (Salta), el secretario Adrián Federico Ambroggio (Río Negro), el prosecretario Martín Julián Acevedo Miño (Entre Ríos), la tesorera Carmen Fontán (Tucumán) y el protesorero Ricardo Fabián Ramírez Calvo (CABA). “Con este recambio institucional, la AADC renueva su compromiso con la defensa de la Constitución Nacional, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de la enseñanza e investigación en Derecho Constitucional, reafirmando su rol en la vida institucional y democrática de la Argentina”, expresaron las autoridades a través de un comunicado.