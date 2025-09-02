La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt) lleva adelante hoy la segunda jornada de medidas de fuerza, en el marco del paro de 48 horas que tuvo inicio ayer en reclamo al Gobierno nacional de Javier Milei. Entre otras consignas, los docentes exigen mejoras salariales y más presupuesto para las universidades. “La situación es crítica. Por un lado, los docentes tenemos salarios de pobreza y muchos están renunciando porque resulta imposible sostener la vida con estos ingresos. A su vez, nuestros estudiantes enfrentan una profunda crisis; muchos deben elegir entre asistir un día u otro a clases por falta de recursos. Las becas son montos irrisorios que no alcanzan ni para los apuntes”, afirmó a LA GACETA Alejandra del Castillo, representante gremial en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. En ese sentido, dijo que cada “un docente simple puede estar a cargo de una materia completa y, sin embargo, (percibir unos $350.000)”. “Incluso quienes tienen 20 horas apenas llegan a $650.000. Es totalmente alarmante”, dijo.