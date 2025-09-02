Secciones
Política

La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT
La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT
Hace 1 Hs

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt) lleva adelante hoy la segunda jornada de medidas de fuerza, en el marco del paro de 48 horas que tuvo inicio ayer en reclamo al Gobierno nacional de Javier Milei. Entre otras consignas, los docentes exigen mejoras salariales y más presupuesto para las universidades. “La situación es crítica. Por un lado, los docentes tenemos salarios de pobreza y muchos están renunciando porque resulta imposible sostener la vida con estos ingresos. A su vez, nuestros estudiantes enfrentan una profunda crisis; muchos deben elegir entre asistir un día u otro a clases por falta de recursos. Las becas son montos irrisorios que no alcanzan ni para los apuntes”, afirmó a LA GACETA Alejandra del Castillo, representante gremial en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. En ese sentido, dijo que cada “un docente simple puede estar a cargo de una materia completa y, sin embargo, (percibir unos $350.000)”. “Incluso quienes tienen 20 horas apenas llegan a $650.000. Es totalmente alarmante”, dijo.

Paro docente de 48 horas en la UNT: “La situación es crítica y los salarios son de pobreza”

Paro docente de 48 horas en la UNT: “La situación es crítica y los salarios son de pobreza”

Entrega de diplomas.- Más de 100 egresados de la Universidad San Pablo-T recibieron sus títulos de grado y de posgrado, en una emotiva ceremonia de colación celebrada en la previa a los 18 años de trayectoria de esta institución académica. Presidieron el evento el fundador de la universidad y Tesorero de la Fundación para el Desarrollo, Jorge Rocchia Ferro; el rector de la Universidad, Ramiro Albarracín; el vicerrector, Matías Rohmer Litzmann; y el director del Instituto de Salud y Calidad de Vida y rector emérito, Horacio Deza. La jornada marcó la vigésima tercera colación de la universidad, alcanzando así más de 1.560 egresados desde su creación.

Elección de autoridades de la AADC.- La Asociación Argentina de Derecho Constitucional (AADC) llevó a cabo su asamblea general en la ciudad de Mar del Plata, en el marco del XXVIII Encuentro de Profesores de Derecho Constitucional. En el encuentro, se procedió a la renovación de autoridades, quedando proclamada la Lista “Unidad”. El Comité Ejecutivo se compone por la presidenta, Marcela Izascum Basterra (CABA), el vicepresidente Ricardo Gómez Diez (Salta), el secretario Adrián Federico Ambroggio (Río Negro), el prosecretario Martín Julián Acevedo Miño (Entre Ríos), la tesorera Carmen Fontán (Tucumán) y el protesorero Ricardo Fabián Ramírez Calvo (CABA). “Con este recambio institucional, la AADC renueva su compromiso con la defensa de la Constitución Nacional, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de la enseñanza e investigación en Derecho Constitucional, reafirmando su rol en la vida institucional y democrática de la Argentina”, expresaron las autoridades a través de un comunicado.

Temas Universidad Nacional de TucumánUniversidad San Pablo-TAsociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de TucumánJorge Rocchia Ferro
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo
1

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Con el lema contempla el milagro, empieza Nature Poetry Competition 2025
2

Con el lema "contempla el milagro", empieza Nature Poetry Competition 2025

Estudiantes de excelencia: cuatro investigadores de Alzheimer y Parkinson
3

Estudiantes de excelencia: cuatro investigadores de Alzheimer y Parkinson

Anuncian las fechas de la preinscripción para 2026 en el Instituto Superior de Música
4

Anuncian las fechas de la preinscripción para 2026 en el Instituto Superior de Música

¿Querés debatir sobre las dictaduras? Alemania aguarda a alumnos de la UNT
5

¿Querés debatir sobre las dictaduras? Alemania aguarda a alumnos de la UNT

Efemérides del lunes 1 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del lunes 1 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Ultiman detalles por el diseño de la Boleta Única Papel

Ultiman detalles por el diseño de la Boleta Única Papel

Crisis en el sector inmobiliario de Tucumán: “Hay proyectos que no se inician”

Crisis en el sector inmobiliario de Tucumán: “Hay proyectos que no se inician”

La flotilla de ayuda a Gaza tuvo que volver

La flotilla de ayuda a Gaza tuvo que volver

Xi Jinping y Putin critican a Occidente en una cumbre en China

Xi Jinping y Putin critican a Occidente en una cumbre en China

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

Efemérides del martes 2 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 2 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un éxito arrollador: Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025

Un éxito arrollador: Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025

Comentarios