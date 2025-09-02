Von der Leyen voló sin GPS: sospechan de interferencia rusa

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una interferencia del GPS cuando se disponía a aterrizar en Bulgaria. El equipo tuvo que usar mapas de papel para bajar en el aeropuerto internacional de Plovdiv, en el sur del país, y sin tener que cambiar de ruta.
La Comisión Europea afirmó ayer que las autoridades búlgaras sospechaban que el incidente “se debía a una interferencia flagrante” de Moscú, pero no estaba claro si el vuelo chárter había sido objeto de un ataque deliberado. “Podemos confirmar que se produjo una interferencia del GPS”, declaró la portavoz de la Comisión Arianna Podesta durante una rueda de prensa en Bruselas.
Von der Leyen, de 66 años, viajó a Bulgaria como parte de una gira por siete países de la Unión Europea fronterizos o situados cerca de Bielorrusia y Rusia, para transmitirles la “plena solidaridad” del bloque. La región ha experimentado “muchas de estas actividades de interferencia y suplantación”, afirmó la Comisión, y añadió que ha sancionado a varias empresas que se cree que están involucradas.