Secciones
Mundo

Von der Leyen voló sin GPS: sospechan de interferencia rusa
Von der Leyen voló sin GPS: sospechan de interferencia rusa
Hace 2 Hs

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una interferencia del GPS cuando se disponía a aterrizar en Bulgaria. El equipo tuvo que usar mapas de papel para bajar en el aeropuerto internacional de Plovdiv, en el sur del país, y sin tener que cambiar de ruta.

La Comisión Europea afirmó ayer que las autoridades búlgaras sospechaban que el incidente “se debía a una interferencia flagrante” de Moscú, pero no estaba claro si el vuelo chárter había sido objeto de un ataque deliberado. “Podemos confirmar que se produjo una interferencia del GPS”, declaró la portavoz de la Comisión Arianna Podesta durante una rueda de prensa en Bruselas.

Comisión Europea: efecto en América latina de la reelección de Von der Leyen

Comisión Europea: efecto en América latina de la reelección de Von der Leyen

Von der Leyen, de 66 años, viajó a Bulgaria como parte de una gira por siete países de la Unión Europea fronterizos o situados cerca de Bielorrusia y Rusia, para transmitirles la “plena solidaridad” del bloque. La región ha experimentado “muchas de estas actividades de interferencia y suplantación”, afirmó la Comisión, y añadió que ha sancionado a varias empresas que se cree que están involucradas.

Temas RusiaBulgariaUrsula von der Leyen
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo
1

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Con el lema contempla el milagro, empieza Nature Poetry Competition 2025
2

Con el lema "contempla el milagro", empieza Nature Poetry Competition 2025

Estudiantes de excelencia: cuatro investigadores de Alzheimer y Parkinson
3

Estudiantes de excelencia: cuatro investigadores de Alzheimer y Parkinson

Anuncian las fechas de la preinscripción para 2026 en el Instituto Superior de Música
4

Anuncian las fechas de la preinscripción para 2026 en el Instituto Superior de Música

¿Querés debatir sobre las dictaduras? Alemania aguarda a alumnos de la UNT
5

¿Querés debatir sobre las dictaduras? Alemania aguarda a alumnos de la UNT

Efemérides del lunes 1 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del lunes 1 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT

La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT

Ultiman detalles por el diseño de la Boleta Única Papel

Ultiman detalles por el diseño de la Boleta Única Papel

Crisis en el sector inmobiliario de Tucumán: “Hay proyectos que no se inician”

Crisis en el sector inmobiliario de Tucumán: “Hay proyectos que no se inician”

La flotilla de ayuda a Gaza tuvo que volver

La flotilla de ayuda a Gaza tuvo que volver

Xi Jinping y Putin critican a Occidente en una cumbre en China

Xi Jinping y Putin critican a Occidente en una cumbre en China

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

Efemérides del martes 2 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 2 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios