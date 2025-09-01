Secciones
Nuevo aumento de sueldo para empleadas domésticas: cuánto se cobra en septiembre 2025

Conocé todos los detalles

Hace 18 Min

Más de 1,2 millones de trabajadoras de casas particulares reciben un nuevo aumento salarial en septiembre 2025. La mejora corresponde al esquema de incrementos aprobado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que fijó una suba total del 6,5% entre julio y septiembre.

En este mes se aplica un 1% adicional sobre los básicos de enero 2025. Al tratarse de una suba remunerativa, impacta en el cálculo del aguinaldo, vacaciones, aportes previsionales e indemnizaciones.

Cuánto cobra una empleada doméstica en septiembre 2025

Con la actualización, las categorías del sector quedan de la siguiente manera:

Supervisores/as

Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes

Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes

Tareas específicas

Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes

Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes

Caseros/as

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Cuidado de personas

Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Tareas generales

Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Bono extraordinario en septiembre 2025

Además del aumento, las empleadas domésticas cobran en septiembre el último bono no remunerativo, que se pagó también en julio y agosto. Los montos varían según la cantidad de horas trabajadas:

Hasta 12 horas semanales: $4.000

Entre 12 y 16 horas: $6.000

Más de 16 horas: $9.500

Este adicional se incluye en el recibo en un ítem separado.

Adicional por antigüedad

Desde septiembre de 2020, el sector cuenta con un plus por antigüedad del 1% por cada año trabajado. Este ítem es remunerativo y se calcula sobre el salario básico.

Ejemplo: una trabajadora de tareas generales con retiro que cobra $374.541 y tiene 3 años de servicio, debe percibir $11.236 extra por antigüedad.

Adicional por zona desfavorable

En las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones, rige un plus del 30% sobre el salario mínimo.

Ejemplo: una empleada de tareas generales con retiro que cobra $374.541, pasa a recibir $486.903 con el adicional por zona desfavorable.

