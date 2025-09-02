Secciones
Cartas de lectores: dos nuevos santos jóvenes
Hace 3 Hs

Con las canonizaciones de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis la Iglesia Católica romperá definitivamente el molde de los santos circunspectos y casi inalcanzables para los practicantes. Ambos fueron jóvenes de su tiempo que dieron lo mejor de sí por amor a Dios y al prójimo. Mientras Pier Giorgio nació en Turín en los albores del siglo 20; y es caracterizado como un chistoso y alegre miembro de la Acción Católica que propiciaba la ayuda a los pobres, enfermos y necesitados; su frase de cabecera “hacia lo alto” no solo lo muestra como un alpinista aficionado y campamentista diestro, sino que era una exhortación permanente para que sus amigos no se conformasen con lo fácil y miraran siempre a lo eterno y trascendente. En tanto Carlo nació en la última década del siglo pasado viviendo desde pequeño en Milán; fue un adolescente alegre y vivaz comprometido con sus amigos y el colegio; que puso sus dones en cuestiones informáticas al servicio de la iglesia, creando webs y produciendo material audiovisual referido a su devoción eucarística y mariana; y que paralelamente desarrolló diversos voluntariados. Quiero invitar de corazón a seguir la ceremonia de canonización de ambos, el próximo domingo 7 de septiembre.

Marcelo Daniel Castagno 

marcelocastagno@yahoo.com.ar

