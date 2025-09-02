Expectativas por el acueducto de Vipos

El gobernador, Osvaldo Jaldo, sostuvo que esta es “una obra estructural para agua, que viene a beneficiar al Gran San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena. Una infraestructura que triplica la capacidad de transporte de agua”. El acueducto actual, ya centenario, transporta 2.000 metros cúbicos de agua y aunque sus pérdidas han sido reparadas dentro de lo posible, su capacidad está disminuida en aproximadamente un 50%, según describió el mandatario. “En cambio, el nuevo acueducto, cuando se lo termine, se va a triplicar: se va a 6.000 metros cúbicos de agua”. Se trata de provisión, potabilización y transporte de líquido. Se va a construir una nueva planta potabilizadora y reservas de agua en distintas localidades estratégicas como Nueva Esperanza, Tapia, Cebil Redondo y San Miguel de Tucumán. Se prevé que se resuelva el problema de todas estas localidades ya afectadas por la crisis de provisión de líquido debido, sobre todo en el área noroeste del Gran Tucumán, al gran crecimiento demográfico y urbanístico que la generado lo que se llamó “estrés” del acuífero, sobreexigido por demanda de pozos a lo largo de la parte inferior del piedemonte.