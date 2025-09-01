Comenzó el juicio por el caso de Solange Musse, la joven a la que su padre no pudo despedir durante la pandemia

Comenzó este lunes en Río Cuarto el juicio por el caso de Solange Musse, la joven que murió en plena pandemia sin poder despedirse de su padre, Pablo Musse, a quien le prohibieron ingresar a Córdoba en agosto de 2020. El debate se desarrolla en la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación y promete extenderse durante los próximos días y la semana entrante.
Los acusados son el médico Eduardo Andrada, entonces director del hospital de Huinca Renancó, y la asistente social Analía Morales, responsable del puesto sanitario local en aquel momento. Ambos estaban al frente del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la localidad y están imputados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La decisión de ambos -según la acusación- impidió que Pablo Musse, que viajaba desde Neuquén acompañado por una persona con discapacidad, pudiera entrar a Córdoba para ver a su hija, internada en Alta Gracia con un diagnóstico de cáncer de mama avanzado en fase IV.
El hombre fue escoltado por la policía hasta Plottier y nunca volvió a verla: Solange murió días después. Según el fiscal de Cámara, Julio Rivero, los acusados ignoraron normas que habilitaban excepciones en situaciones “impostergables”.
El tribunal está integrado por el camarista Daniel Antonio Vaudagna, junto a Nicolás Rins, Diego Ortíz y jurados populares. Hoy declararon los acusados y se escucharon los primeros alegatos. Tras la audiencia, Morales expresó su dolor en diálogo con El Doce: “Es muy difícil anímicamente para mí todo esto. Hace cuatro años que estamos en este proceso y yo estoy con terapia psicológica. Lamento como persona lo que sucedió con Solange, pero no tuve nada que ver con el caso”.
El abogado querellante, José Nayi, anticipó que, en caso de condena, Andrada y Morales podrían recibir una pena de prisión condicional y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque no irían presos. Además, recordó que existe una investigación paralela contra otros funcionarios provinciales y nacionales.
“Se lo prometimos a Solange”
A la salida de tribunales, Pablo Musse tomó la palabra: “Esperamos mucho tiempo este día. Se lo prometimos a Solange y vamos a tener resultados positivos, van a ser condenados. Pero sabemos que acá hubo más responsables involucrados y vamos por ellos también”.
El juicio continuará en los próximos días y mantiene la atención pública sobre uno de los episodios más conmovedores de las restricciones durante la pandemia.