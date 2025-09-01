Comenzó el juicio por el caso de Solange Musse, la joven a la que su padre no pudo despedir durante la pandemia

El tribunal está integrado por el camarista Daniel Antonio Vaudagna, junto a Nicolás Rins, Diego Ortíz y jurados populares. Hoy declararon los acusados y se escucharon los primeros alegatos. Tras la audiencia, Morales expresó su dolor en diálogo con El Doce: “Es muy difícil anímicamente para mí todo esto. Hace cuatro años que estamos en este proceso y yo estoy con terapia psicológica. Lamento como persona lo que sucedió con Solange, pero no tuve nada que ver con el caso”.