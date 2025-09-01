Pusineri valoró el esfuerzo de Atlético Tucumán en el "Bosque": "Hemos tenido situaciones de gol"

“Después, con la expulsión, todo se hace muy cuesta arriba, porque más allá de que los futbolistas desdoblan esfuerzos, es muy difícil sostener un resultado por mucho tiempo con un hombre menos. Y mucho más en el fútbol argentino. Más allá de la derrota, vi que hubo mucha entrega y eso para un entrenador y para los hinchas termina siendo muy importante”, agregó el DT.