Pusineri valoró el esfuerzo de Atlético Tucumán en el "Bosque": "Hemos tenido situaciones de gol"

“El equipo ha tenido situaciones de gol. Le ha costado al inicio, porque Gimnasia ante su gente siempre empuja. Pero una vez que salió de esa incomodidad, contó con una situación muy clara de gol con Nicolás Laméndola y no pudimos concretar”, contó Lucas Pusineri a la hora de analizar la caída del conjunto de 25 de Mayo y Chile.
“Después, con la expulsión, todo se hace muy cuesta arriba, porque más allá de que los futbolistas desdoblan esfuerzos, es muy difícil sostener un resultado por mucho tiempo con un hombre menos. Y mucho más en el fútbol argentino. Más allá de la derrota, vi que hubo mucha entrega y eso para un entrenador y para los hinchas termina siendo muy importante”, agregó el DT.
Y luego habló del inconveniente de la luz en la cancha. “Eso pasó en el mejor momento nuestro. El partido no se tendría que haber reanudado. Pero lo más importante es que a pesar de todo, el equipo fue en busca de la igualdad”, dijo,