Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El Círculo de la Prensa: proyectan un filme sueco

Allan Karlsson es un anciano de 100 años que decide escapar de la residencia por una ventana para no atender al alcalde y a la prensa local. No está dispuesto a renunciar al placer de vivir y, aunque no sabe dónde ir, se lanza a la aventura como final de una intensa existencia que le permitió conocer a Francisco Franco, Josef Stalin y Winston Churchill, hacer sido agente de la CIA o ayudar en la fabricación de la bomba atómica. “El abuelo que saltó por la ventana y se largó” es la realización sueca dirigida por Félix Herngren, que se proyectará en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240) con entrada gratuita a las 20.30.