Efemérides del martes 2 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 2 de septiembre es una fecha con diversos acontecimientos de importancia para el país y el mundo. Se celebra el Día de la Industria en Argentina, en alusión a la primera exportación que se realizó en 1587.
Aquel día, la carabela San Antonio partió rumbo a Brasil desde el fondeadero del Riachuelo. Según los historiadores, esta embarcación llevaba en sus bodegas cubrecamas, frazadas, otros tejidos, sombreros y bolsas de harina, producidos en Santiago del Estero. También, según el gobernador de Tucumán Ramírez de Velasco, cargaba barras de plata provenientes del Potosí, cuya exportación estaba prohibida.
Por otra parte, un día como hoy nacieron deportistas como Nicolino Locche y Carlos Valderrama, actores como Keanu Reeves y Salma Hayek y personalidades destacadas como el pacifista mexicano Alfonso García Robles.
1845 – Muere Bernardino Rivadavia, estadista y político argentino que fue el primer presidente del país.
1939 – Nace Nicolino Locche, boxeador argentino.
1944 – Ana Frank es enviada a Auschwitz.
1961 – Nace el futbolista colombiano Carlos Valderrama.
1964 – Nace Keanu Reeves, actor canadiense.
1968 – Nace Salma Hayek, actriz mexicana.
1973 – Muere el novelista británico J.R.R Tolkien, autor de obras como “El señor de los anillos” y “El hobbit”.
1986 – Nace el actor y humorista argentino Miguel Granados.
1991 – Muere Alfonso García Robles, pacifista mexicano ganador del Premio Nobel de la Paz en 1982.
2003 – Se promulga la Ley 25.779 en Argentina, declarando la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
2013 – Muere el futbolista español Isidro Sánchez.