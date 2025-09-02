Secciones
SociedadActualidad

Efemérides del martes 2 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Entre los eventos más relevantes de la fecha se encuentran la celebración del Día de la Industria en Argentina y los nacimientos de figuras de la política, el deporte y el cine.

Efemérides del martes 2 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy? ARCHIVO
Hace 5 Hs

El 2 de septiembre es una fecha con diversos acontecimientos de importancia para el país y el mundo. Se celebra el Día de la Industria en Argentina, en alusión a la primera exportación que se realizó en 1587. 

Aquel día, la carabela San Antonio partió rumbo a Brasil desde el fondeadero del Riachuelo. Según los historiadores, esta embarcación llevaba en sus bodegas cubrecamas, frazadas, otros tejidos, sombreros y bolsas de harina, producidos en Santiago del Estero. También, según el gobernador de Tucumán Ramírez de Velasco, cargaba barras de plata provenientes del Potosí, cuya exportación estaba prohibida.

Por otra parte, un día como hoy nacieron deportistas como Nicolino Locche y Carlos Valderrama, actores como Keanu Reeves y Salma Hayek y personalidades destacadas como el pacifista mexicano Alfonso García Robles. 

Día de la Industria: Tucumán, orgullo productivo del NOA

Día de la Industria: Tucumán, orgullo productivo del NOA

1845 – Muere Bernardino Rivadavia, estadista y político argentino que fue el primer presidente del país.

1939 – Nace Nicolino Locche, boxeador argentino.

1944 – Ana Frank es enviada a Auschwitz.

1961 – Nace el futbolista colombiano Carlos Valderrama.

1964 – Nace Keanu Reeves, actor canadiense.

1968 – Nace Salma Hayek, actriz mexicana.

1973 – Muere el novelista británico J.R.R Tolkien, autor de obras como “El señor de los anillos” y “El hobbit”.

1986 – Nace el actor y humorista argentino Miguel Granados.

1991 – Muere Alfonso García Robles, pacifista mexicano ganador del Premio Nobel de la Paz en 1982.

2003 – Se promulga la Ley 25.779 en Argentina, declarando la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

2013 – Muere el futbolista español Isidro Sánchez.


Temas BrasilArgentinaDía de la Industria
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo
1

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Con el lema contempla el milagro, empieza Nature Poetry Competition 2025
2

Con el lema "contempla el milagro", empieza Nature Poetry Competition 2025

Estudiantes de excelencia: cuatro investigadores de Alzheimer y Parkinson
3

Estudiantes de excelencia: cuatro investigadores de Alzheimer y Parkinson

Anuncian las fechas de la preinscripción para 2026 en el Instituto Superior de Música
4

Anuncian las fechas de la preinscripción para 2026 en el Instituto Superior de Música

¿Querés debatir sobre las dictaduras? Alemania aguarda a alumnos de la UNT
5

¿Querés debatir sobre las dictaduras? Alemania aguarda a alumnos de la UNT

Efemérides del lunes 1 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del lunes 1 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT

La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT

Ultiman detalles por el diseño de la Boleta Única Papel

Ultiman detalles por el diseño de la Boleta Única Papel

Crisis en el sector inmobiliario de Tucumán: “Hay proyectos que no se inician”

Crisis en el sector inmobiliario de Tucumán: “Hay proyectos que no se inician”

La flotilla de ayuda a Gaza tuvo que volver

La flotilla de ayuda a Gaza tuvo que volver

Xi Jinping y Putin critican a Occidente en una cumbre en China

Xi Jinping y Putin critican a Occidente en una cumbre en China

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

Un éxito arrollador: Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025

Un éxito arrollador: Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025

Comentarios