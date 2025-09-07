Santoral de este 7 de septiembre

El 7 de septiembre el calendario litúrgico católico celebra a múltiples santos y beatos que dejaron una huella significativa en la Iglesia, algunos de ellos venerados en distintos países alrededor del mundo. Esta fecha es una oportunidad para recordar su ejemplo de fe, caridad y entrega.
Santoral del 7 de septiembre
Entre los santos y beatos conmemorados internacionalmente este día destacan:
Santa Regina de Autun (Francia): virgen y mártir del siglo III, recordada por su firmeza frente a la persecución romana. Su culto se extiende a diversas comunidades cristianas en Europa.
San Clodoaldo (San Cloud, Francia): nieto del rey Clodoveo I, renunció a la vida palaciega para dedicarse a la vida monástica; es patrón de la localidad de Saint-Cloud.
San Grato de Aosta (Italia): obispo del siglo V, conocido por su devoción a las reliquias y su trabajo pastoral, especialmente en el norte de Italia.
Beato Tomás de Villanueva (España): religioso agustino del siglo XVI, arzobispo de Valencia, reconocido por su austeridad y caridad con los pobres. Su culto también ha llegado a América Latina.
San Sozonte de Cilicia (Turquía): mártir del siglo III, venerado por su valor frente a las persecuciones y su testimonio de fe.
Beato Enrique Suso (Alemania): fraile dominico del siglo XIV, famoso por su vida de oración, mística y escritura devocional.
San Raymundo de Peñafort (España): aunque principalmente conmemoración local, su obra en derecho canónico ha sido reconocida en toda la Iglesia.
Tradición y onomástica internacional
El santoral mundial no solo recuerda a los santos locales, sino también a aquellos que marcaron la historia de la Iglesia en diferentes continentes. En este día, muchas comunidades cristianas celebran a estos ejemplos de santidad y, a nivel personal, muchos fieles celebran su onomástica coincidiendo con el nombre de los santos del día.