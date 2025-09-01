Santoral de este 2 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Santa Dorotea de Montau: mística alemana del siglo XIV que vivió como reclusa en una celda junto a la catedral de Marienwerder, entregando su vida a la oración. Dorotea de Montau, nacida en 1347 en la actual Polonia, creció en un hogar profundamente piadoso y desde niña mostró inclinaciones espirituales que sus hermanos desoyeron, casándola con un fabricante de armas. Su vida matrimonial estuvo marcada por el sufrimiento: un esposo hostil a su fe, los golpes, las privaciones y la temprana muerte de casi todos sus hijos. Sin embargo, Dorotea supo transformar el dolor en oración, ayuno y entrega a los pobres, hasta lograr incluso la conversión de su marido antes de que este falleciera.



Tras quedar viuda, abrazó una vida aún más radical de pobreza y penitencia, lo que despertó incomprensión entre sus vecinos. Sus éxtasis místicos, sus prolongadas oraciones y el deseo de recibir la Eucaristía cada día fueron vistos con sospecha y la llevaron a ser acusada injustamente de brujería. Dorotea, firme en su fe, no temió declararse dispuesta a morir en la hoguera antes que renegar de Cristo. La intervención de su confesor, que reconoció en ella las mismas gracias místicas de santas como Brígida de Suecia, la libró de la condena.



Perseguida pero nunca vencida, en 1393 pidió permiso para recluirse en una celda anexa a la catedral de Kwidzyn, donde permaneció en silencio, oración y penitencia. Por una pequeña ventana recibía la comunión diaria, y por otra ofrecía consejo y consuelo a quienes acudían de lejos a buscarla. Allí, entregada por completo a Dios y al servicio de los necesitados, Dorotea pasó los últimos meses de su vida hasta su muerte en 1394, dejando el ejemplo luminoso de una mujer que, aun acusada de hechicería, brilló como verdadera esposa de Cristo.