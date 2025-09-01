Secciones
SociedadActualidad

Santoral de este 2 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Se destaca la figura de Santa Dorotea de Montau, la mística maltratada por su esposo y acusada de brujería

Santoral de este 2 de septiembre: ¿qué santos se celebran?
Hace 45 Min

Cada día el calendario litúrgico de la Iglesia católica recuerda a diferentes santos y beatos. El 2 de septiembre no es la excepción, ya que se conmemoran varias figuras religiosas que dejaron huella en la historia del cristianismo.

Santoral del 2 de septiembre

Según el Martirologio Romano, el 2 de septiembre se celebra a los siguientes santos:

Santa Dorotea de Montau: mística alemana del siglo XIV que vivió como reclusa en una celda junto a la catedral de Marienwerder, entregando su vida a la oración. Dorotea de Montau, nacida en 1347 en la actual Polonia, creció en un hogar profundamente piadoso y desde niña mostró inclinaciones espirituales que sus hermanos desoyeron, casándola con un fabricante de armas. Su vida matrimonial estuvo marcada por el sufrimiento: un esposo hostil a su fe, los golpes, las privaciones y la temprana muerte de casi todos sus hijos. Sin embargo, Dorotea supo transformar el dolor en oración, ayuno y entrega a los pobres, hasta lograr incluso la conversión de su marido antes de que este falleciera.

Tras quedar viuda, abrazó una vida aún más radical de pobreza y penitencia, lo que despertó incomprensión entre sus vecinos. Sus éxtasis místicos, sus prolongadas oraciones y el deseo de recibir la Eucaristía cada día fueron vistos con sospecha y la llevaron a ser acusada injustamente de brujería. Dorotea, firme en su fe, no temió declararse dispuesta a morir en la hoguera antes que renegar de Cristo. La intervención de su confesor, que reconoció en ella las mismas gracias místicas de santas como Brígida de Suecia, la libró de la condena.

Perseguida pero nunca vencida, en 1393 pidió permiso para recluirse en una celda anexa a la catedral de Kwidzyn, donde permaneció en silencio, oración y penitencia. Por una pequeña ventana recibía la comunión diaria, y por otra ofrecía consejo y consuelo a quienes acudían de lejos a buscarla. Allí, entregada por completo a Dios y al servicio de los necesitados, Dorotea pasó los últimos meses de su vida hasta su muerte en 1394, dejando el ejemplo luminoso de una mujer que, aun acusada de hechicería, brilló como verdadera esposa de Cristo.

San Antolín de Pamiers: mártir del siglo III, patrono de la ciudad de Palencia, donde se conserva la cripta de San Antolín en su catedral.

San Guillermo de Roskilde: obispo de Dinamarca del siglo XI, recordado por su espíritu conciliador y su defensa de los pobres.San Justo de Lyon: obispo francés del siglo IV, célebre por su participación en el Concilio de Antioquía y por su vida de servicio.

Beato Apolinar Franco: sacerdote jesuita español, misionero en Japón, martirizado en Nagasaki en 1622.

El santoral: una tradición diaria

El santoral católico sirve como guía espiritual para millones de fieles, que encuentran en la vida de los santos modelos de fe y ejemplos a seguir. Además, muchas personas celebran en estas fechas su onomástica, el día del año en que se conmemora al santo cuyo nombre llevan.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
2

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
4

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis
5

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
6

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Más Noticias
¿Cuál es la comida que nunca deberías hacer en la freidora de aire?

¿Cuál es la comida que nunca deberías hacer en la freidora de aire?

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Alerta amarilla: vientos de hasta 90km/h y tormentas abundantes castigarán el norte

Alerta amarilla: vientos de hasta 90km/h y tormentas abundantes castigarán el norte

La serie argentina que el New York Times eligió entre las 30 imperdibles del mundo: ¿la viste?

La serie argentina que el New York Times eligió entre las 30 imperdibles del mundo: ¿la viste?

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

El tiempo en Tucumán: pese al frío de la mañana la temperatura subirá por la tarde

El tiempo en Tucumán: pese al frío de la mañana la temperatura subirá por la tarde

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Comentarios