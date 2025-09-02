Quién es Priscila Rojas, la “doble” de la China Suárez que conquistó Instagram

Lo que empezó como un simple recurso de marketing terminó por transformarse en un fenómeno cultural en Instagram. Priscila Rojas, una joven emprendedora rosarina de 23 años, decidió posar ella misma con la ropa que vende en su marca Cofco Shoes. Lo hacía con seriedad, sin dobleces, convencida de que esa era la forma más directa de mostrar sus productos. Pero en febrero, uno de sus videos desató una ola inesperada: en lugar de comentarios sobre las prendas, su perfil se llenó de mensajes absurdos, respetuosos y desopilantes que nada tenían que ver con la ropa.