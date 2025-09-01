El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

El Gobierno de Javier Milei denunció ante la Justicia la existencia de un operativo de inteligencia ilegal luego de la difusión de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, que mencionan presuntas coimas y que involucran a la primera plana del Ejecutivo.
La confirmación llegó a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en sus redes sociales aseguró: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.
Según señalaron fuentes de Casa Rosada, la maniobra consistió en la “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios”.
En el Ejecutivo remarcan que “no se trata de una filtración casual”, sino de un ataque planificado “que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina, que es el proceso electoral”.
En ese sentido, en Balcarce 50 sostienen que el objetivo fue generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales.
"Enorme operación política"
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, abonó la teoría de la “enorme operación política” montada desde algunos sectores opositores.
El jefe de los ministros describió: “Comenzó con los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, que después fueron transmitidos por un canal de streaming. Eso fue replicado la noche previa a que se tratara la ley de emergencia en discapacidad (en el Congreso). El día que comenzó a tratarse la ley, el diputado Leandro Santoro de Unión por la Patria replicó la denuncia en un discurso absolutamente armado, y casi simultáneamente el doctor Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández, presentó una demanda en la Justicia. Esto demuestra que hubo una operación armada”.