Con 20 años, "fundó" una micronación en Europa y la "gobierna" desde el exilio

Un proyecto ecológico de energías renovables

Todo comenzó cuando Daniel Jackson, a los 14 años, ideó la creación de una micronación junto a amigos, inspirado por su trabajo diseñando mundos virtuales en Roblox. Pero no era una broma pasajera. Luego de encontrar un lugar para fundarlo, Verdis nació como un proyecto ecológico y tecnológico: con energías renovables, gestión digital, constitución, gabinete y pasaportes simbólicos. Incluso eligió tres idiomas oficiales (inglés, croata y serbio) y adoptó el euro como moneda. La propuesta entusiasmó: en poco tiempo recibió más de 15.000 solicitudes de ciudadanía virtual, de las cuales unas 400 fueron aceptadas.