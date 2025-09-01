Crisis en Racing: el error de Gabriel Arias, los rumores de pelea con Gustavo Costas y su fuerte respuesta

Racing volvió a tropezar en el Torneo Clausura, esta vez en Avellaneda, con una derrota 3-2 frente a Unión que profundizó la crisis futbolística del equipo. Entre las miradas críticas de los hinchas, buena parte de las responsabilidades recayeron sobre Gabriel Arias, que tuvo una noche muy floja y quedó expuesto en el tercer gol del “Tatengue”.
El arquero no esquivó el micrófono después del partido y reconoció su mal desempeño. “El balance es malo. Creo que nos tenemos que hacer cargo de la derrota, sin dudas, por el error que cometí. Cualquier error, y más mío, cuesta caro. Soy el principal responsable cuando las cosas no salen. Tengo que exigirme más, exigirles más a mis compañeros”, expresó en ESPN.
Supuesta pelea con Costas
La derrota estuvo acompañada de un ruido extra: versiones de una pelea con Gustavo Costas. El rumor se instaló después de que el DT lo reemplazara por Facundo Cambeses en el cierre del duelo de Copa Libertadores ante Peñarol, pensando en una definición por penales que finalmente no ocurrió.
Arias aprovechó la entrevista para desmentir cualquier conflicto con el entrenador. “Pelearme con Gustavo sería pelearme con Racing. Y nunca en mi vida haría eso. Es un club que me dio un montón de cosas, logré títulos y también me levanté en momentos malos. Son transiciones que tengo que llevar de la mejor manera”, aseguró.
El arquero reconoció que no le gustó salir en aquel partido, pero lo justificó con su espíritu competitivo. “Si no me molestara a veces salir no tendría sangre, no tendría que estar jugando al fútbol. Yo soy competitivo, quiero volver a ser el Arias que todos conocemos”, afirmó.
El traspié contra Unión marcó el peor arranque de la “Academia” como local en toda su historia en el Clausura y encendió la bronca en las tribunas del Cilindro. El gol de Augusto Solari tras la mala salida de Arias terminó de sentenciar el partido, y aunque Facundo Mura descontó en el final, el equipo se fue silbado.
Lejos de esconderse, el capitán dio la cara y volvió a insistir en su autocrítica: “Me tengo que hacer cargo. Soy el primero en asumirlo porque soy el capitán. Hay que trabajar para volver a ser el equipo que gane cosas”, finalizó.