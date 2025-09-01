Crisis en Racing: el error de Gabriel Arias, los rumores de pelea con Gustavo Costas y su fuerte respuesta

El arquero no esquivó el micrófono después del partido y reconoció su mal desempeño. “El balance es malo. Creo que nos tenemos que hacer cargo de la derrota, sin dudas, por el error que cometí. Cualquier error, y más mío, cuesta caro. Soy el principal responsable cuando las cosas no salen. Tengo que exigirme más, exigirles más a mis compañeros”, expresó en ESPN.