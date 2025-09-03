EE.UU. impulsa un límite de cuatro años para estadías de estudiantes extranjeros

Estados Unidos volvió a ajustar su política migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una propuesta que limitaría a cuatro años la estadía de estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y trabajadores de medios internacionales, titulares de las visas F, J e I. Hasta ahora, la permanencia en el país se vinculaba al cumplimiento de cada programa académico o profesional, sin una fecha máxima establecida.