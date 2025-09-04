Un ingeniero en Sistemas ciego se gradúa por primera vez en la UTN Santa Fe

Bruno ya trabaja como desarrollador y sueña con especializarse en infraestructura, desarrollo en la nube y DevOps. Pero, antes, se permite festejar: “fueron diez años. Y cada uno me enseñó algo. Hoy lo miro para atrás y digo: valió la pena”. Su mensaje es simple y poderoso: “si alguien tiene ganas de hacer esta carrera o cualquier otra, que sepa que se puede. Siempre que haya ganas de aprender y predisposición del otro lado, se puede. Porque cuando eso pasa, las cosas suceden”.