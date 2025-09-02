La ExpoCON reúne IA, videojuegos y bioeconomía en un mismo escenario

Tucumán vuelve a poner a la Economía del Conocimiento en modo protagonista. La ExpoCON 2025 impulsada por el Gobierno provincial mediante el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) desembarca en el hotel Sheraton con una promesa concreta: acercar oportunidades reales de formación, networking y empleo calificado a estudiantes, emprendedores y profesionales.
La organización confirmó una grilla con más de 45 speakers locales, nacionales e internacionales, y el doble de espacio de exposición respecto de la primera edición. La apuesta busca posicionar a la Provincia como polo de innovación, atraer inversiones y apuntalar proyectos con potencial exportador.
La inscripción es libre mediante un formulario disponible en la página de Comunicación Pública del Gobierno de Tucumán. Quienes completen el registro podrá ingresar ambos días a todas las conferencias y recorrer los stands. Las acreditaciones abrirán a las 8.30 de cada jornada.
Un mapa para elegir tu ruta
El jueves 4, de 10 a 18, las charlas cruzarán innovación y economía global del conocimiento con referencias de Argencon, autoridades provinciales, el INPI, y especialistas de Colombia y México. Además, habrá un bloque sobre servicios globales del conocimiento con experiencia del MIT en cadenas de suministro sostenibles.
El módulo ciudades del conocimiento sumará voces del sector público y del ecosistema de innovación (RIL, INNOVA, ThinkNet), con la mirada local de San Miguel de Tucumán. En educación e innovación, la inteligencia artificial y la ciencia de datos serán abordadas por voces de la Unión Industrial Tucumán, la cartera educativa provincial, Argencon, Digital House y la Universidad de San Andrés.
Para jóvenes que están en el desarrollo de su plan de carrera, estas mesas ofrecen actualización, tendencias y posibilidades que abren puertas a becas, primeros trabajos y reconversiones profesionales.
Un viernes de ideas inspiradoras
El viernes 5, de 8.30 a 18, el foco pasará por la exportación de servicios con la Asociación Latinoamericana de Exportación de Servicios (ALES) y la intervención de representantes de otras instituciones. La bioeconomía mostrará casos concretos de negocios y emprendimiento con Puna Bio, GridX y Aceleradora del Litoral.
El talento tech tendrá su espacio con IA aplicada, automatización y desarrollo profesional. Para la comunidad gamer y creativa habrá bloques de videojuegos con ADVA y la red tucumana, y de industria audiovisual con profesionales vinculados a “El Eternauta”, “División Palermo” y producciones locales. Ciberseguridad y software cooperativo completarán el panorama.
La propuesta busca que cada asistente salga con una hoja de ruta: estudiar, vincularse, postularse y escalar proyectos con impacto real en Tucumán.
¿Cómo participar?
La entrada es gratuita con inscripción previa en el portal de Comunicación Pública del Gobierno de Tucumán. Delegaciones de escuelas secundarias y niveles superiores pueden gestionar asistencia por correo a expocontucuman@idep.gov.ar para agilizar el trámite. Consultas generales: expocontucuman@idep.gov.ar o WhatsApp +54 9 381 5078532.
La invitación deja un mensaje claro: el futuro del trabajo ya tiene fecha y lugar, y Tucumán quiere que lo vivas desde adentro.