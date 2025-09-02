La ExpoCON reúne IA, videojuegos y bioeconomía en un mismo escenario

El módulo ciudades del conocimiento sumará voces del sector público y del ecosistema de innovación (RIL, INNOVA, ThinkNet), con la mirada local de San Miguel de Tucumán. En educación e innovación, la inteligencia artificial y la ciencia de datos serán abordadas por voces de la Unión Industrial Tucumán, la cartera educativa provincial, Argencon, Digital House y la Universidad de San Andrés.