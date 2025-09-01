Carrazán, de cara a las elecciones: “Nos queda el camino de la política desde los trabajadores”

Diego Luis Carrazán, docente de Lengua y Literatura y debutante en la arena electoral, explicó este lunes en LA GACETA que su candidatura surgió tras un debate interno en Política Obrera. “La idea es poner sobre la mesa discusiones que hoy no aparecen en la agenda pública”, afirmó.
Según aclaró, la crisis de gobernabilidad que atraviesa el oficialismo se combina con un modelo económico “agotado”. “El ajuste y la motosierra llegaron a un límite. Distintos sectores de la industria y de la banca ya marcan que este rumbo no puede continuar”, señaló.
En ese sentido, cuestionó que el Gobierno, pese a presentarse como antiestatista, “terminó semiestatizando a los bancos con encajes del 53% tras el fracaso de la colocación de letras”. El dirigente remarcó que las alternativas que se barajan desde arriba -ya sea el predominio industrial o bancario- “no ofrecen salida para los trabajadores”, ya que derivarían en despidos, devaluación e inflación descontrolada. Frente a ese escenario, propuso un programa propio desde el movimiento obrero.
“Lo fundamental es luchar por un salario igual al costo de la canasta familiar. No solo es una justicia laboral, también es un ordenador social: un trabajador que cobra lo que corresponde no necesita recurrir a la informalidad o a las changas para sobrevivir”, expresó. También planteó la urgencia de discutir un plan de viviendas, educación y salud para el conjunto de la clase trabajadora.
Carrazán criticó el rol del Congreso en la actual coyuntura. “Las discusiones parlamentarias no ofrecen una perspectiva de desarrollo para los trabajadores. Lo que se necesita es una lucha de fondo que garantice jubilaciones dignas, salarios reales y derechos sociales”.
Por último, habló sobre su objetivo como candidato: “Quiero llevar la voz de los trabajadores al Congreso y, al mismo tiempo, seguir construyendo la organización en las calles. La salida se va a definir con un programa común y con la movilización del conjunto de la clase obrera”.