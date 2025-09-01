Carrazán, de cara a las elecciones: “Nos queda el camino de la política desde los trabajadores”

En ese sentido, cuestionó que el Gobierno, pese a presentarse como antiestatista, “terminó semiestatizando a los bancos con encajes del 53% tras el fracaso de la colocación de letras”. El dirigente remarcó que las alternativas que se barajan desde arriba -ya sea el predominio industrial o bancario- “no ofrecen salida para los trabajadores”, ya que derivarían en despidos, devaluación e inflación descontrolada. Frente a ese escenario, propuso un programa propio desde el movimiento obrero.