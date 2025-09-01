“En Tucumán, la vacuna es la estrategia de prevención más importante después del agua potable”

El referente del Departamento de Inmunizaciones, Miguel Ferre Contreras, anunció que en lo que va del año ya se colocaron 750.000 dosis de vacunas en la provincia. En ese marco, resaltó el rol del Vacunatorio de la Familia y de su brigada de vacunación, que aportaron más del 10% del total de aplicaciones.
Ferre Contreras defendió la centralidad de la inmunización como política pública y sostuvo. “Nosotros consideramos que la medicina preventiva tiene que ser la que guíe la política pública, considerando a la vacuna como la estrategia de prevención más importante después del agua potable en todo el mundo”.
En ese sentido, explicó que la tarea del vacunador es esencial, ya que recorren la provincia “llevando un insumo que previene enfermedades, evita hospitalizaciones, internaciones en terapia intensiva y hasta la muerte”.
El funcionario recordó que en los últimos años Latinoamérica registró brotes de sarampión y poliomielitis, y remarcó que la erradicación de enfermedades como la viruela fue posible “gracias a las vacunas”.
Un calendario completo
Ferre Contreras destacó la amplitud del Calendario Nacional de Inmunizaciones, al que calificó como “uno de los más completos del mundo”. Señaló que la variedad de vacunas disponibles exige una capacitación permanente del personal, lo que realza la importancia del rol de los vacunadores y del sistema provincial de salud.
El Vacunatorio de la Familia, ubicado en avenida Mate de Luna 1935, funciona de lunes a viernes de 8 a 16.30 y cuenta con una brigada que realiza operativos en terreno. En lo que va del año, aplicó 77 mil dosis, cifra que representa más del 10% del total provincial.
“Esto demuestra que se trata de una estrategia eficiente y eficaz, con un lugar geográfico privilegiado y un equipo que sale al terreno para eliminar barreras y llegar directamente a la comunidad”, resaltó el titular de Inmunizaciones.
“El desafío es acercarse cada vez más a la gente”
Por último, Ferre Contreras dijo que, además de la tarea del Vacunatorio de la Familia, los Caps cumplen un rol clave por su cercanía cotidiana con la comunidad.
“Como nos pide nuestro ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, desde el equipo de Inmunizaciones estamos acercándonos permanentemente a la población y eliminando barreras y prejuicios con respecto a la vacuna”, concluyó.