Secciones
Política

“En Tucumán, la vacuna es la estrategia de prevención más importante después del agua potable”

El titular de Inmunizaciones, Miguel Ferre Contreras, destacó que ya se aplicaron 750.000 dosis en la provincia y remarcó la labor del Vacunatorio de la Familia.

“En Tucumán, la vacuna es la estrategia de prevención más importante después del agua potable”
Hace 1 Hs

El referente del Departamento de Inmunizaciones, Miguel Ferre Contreras, anunció que en lo que va del año ya se colocaron 750.000 dosis de vacunas en la provincia. En ese marco, resaltó el rol del Vacunatorio de la Familia y de su brigada de vacunación, que aportaron más del 10% del total de aplicaciones.

Ferre Contreras defendió la centralidad de la inmunización como política pública y sostuvo. “Nosotros consideramos que la medicina preventiva tiene que ser la que guíe la política pública, considerando a la vacuna como la estrategia de prevención más importante después del agua potable en todo el mundo”.

En ese sentido, explicó que la tarea del vacunador es esencial, ya que recorren la provincia “llevando un insumo que previene enfermedades, evita hospitalizaciones, internaciones en terapia intensiva y hasta la muerte”.

El funcionario recordó que en los últimos años Latinoamérica registró brotes de sarampión y poliomielitis, y remarcó que la erradicación de enfermedades como la viruela fue posible “gracias a las vacunas”.

Un calendario completo

Ferre Contreras destacó la amplitud del Calendario Nacional de Inmunizaciones, al que calificó como “uno de los más completos del mundo”. Señaló que la variedad de vacunas disponibles exige una capacitación permanente del personal, lo que realza la importancia del rol de los vacunadores y del sistema provincial de salud.

El Vacunatorio de la Familia, ubicado en avenida Mate de Luna 1935, funciona de lunes a viernes de 8 a 16.30 y cuenta con una brigada que realiza operativos en terreno. En lo que va del año, aplicó 77 mil dosis, cifra que representa más del 10% del total provincial.

“Esto demuestra que se trata de una estrategia eficiente y eficaz, con un lugar geográfico privilegiado y un equipo que sale al terreno para eliminar barreras y llegar directamente a la comunidad”, resaltó el titular de Inmunizaciones.

“El desafío es acercarse cada vez más a la gente”

Por último, Ferre Contreras dijo que, además de la tarea del Vacunatorio de la Familia, los Caps cumplen un rol clave por su cercanía cotidiana con la comunidad.

“Como nos pide nuestro ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, desde el equipo de Inmunizaciones estamos acercándonos permanentemente a la población y eliminando barreras y prejuicios con respecto a la vacuna”, concluyó.

Temas Miguel Ferre Contreras
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
2

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
3

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
4

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
5

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro
6

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Más Noticias
Francos: Vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre

Francos: "Vemos en las encuestas que el escándalo de los audios no cambia el sentido de las elecciones de octubre"

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

El Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

José Luis Espert se distancia de Spagnuolo: “Vamos a ver cómo lo prueba ante el juez”

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Comentarios