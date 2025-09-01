Agenda de TV del lunes: ¿a qué hora y dónde ver en vivo Gimnasia LP vs Atlético Tucumán?

Mundial de Vóley Femenino
7: Estados Unidos-Canadá (DSports+)
10.30: Turquía-Eslovenia (DSports+)
Eurobasket
8.45: Estonia-Turquía (DSports 2)
10.30: Alemania-Gran Bretaña (DSports)
12: Portugal-Letonia (DSports 2)
14.30: Finlandia-Lituania (DSports 2)
15.15: Serbia-República Checa (DSports)
US Open
12: Octavos de final (ESPN 3)
12.30: Octavos de final (ESPN 2)
20: Octavos de final (ESPN 2)
Primera Nacional
14: Agropecuario-Almirante Brown (TyC Sports Play)
17.10: Nueva Chicago-Gimnasia de Mendoza (TyC Sports)
19.10: Defensores de Belgrano-Colón (TyC Sports)
21.15: Ferro-Racing de Córdoba (TyC Sports)
Liga Profesional Argentina
17: Gimnasia (LP)-Atlético Tucumán (ESPN Premium)
19.15: Platense-Godoy Cruz (TNT Sports)
MLB (Major League Baseball)
17: Philadelphia Phillies-Milwaukee Brewers (Fox Sports 3)
20: Seattle Mariners-Tampa Bay Rays (ESPN 3)