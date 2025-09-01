Secciones
Agenda de TV del lunes: ¿a qué hora y dónde ver en vivo Gimnasia LP vs Atlético Tucumán?

Platense-Godoy Cruz cerrarán la fecha 7 del Clausura.

Agenda de TV del lunes: ¿a qué hora y dónde ver en vivo Gimnasia LP vs Atlético Tucumán? ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Mundial de Vóley Femenino

7: Estados Unidos-Canadá (DSports+)

10.30: Turquía-Eslovenia (DSports+)

Eurobasket

8.45: Estonia-Turquía (DSports 2)

10.30: Alemania-Gran Bretaña (DSports)

12: Portugal-Letonia (DSports 2)

14.30: Finlandia-Lituania (DSports 2)

15.15: Serbia-República Checa (DSports)

US Open

12: Octavos de final (ESPN 3)

12.30: Octavos de final (ESPN 2)

20: Octavos de final (ESPN 2)

Primera Nacional

14: Agropecuario-Almirante Brown (TyC Sports Play)

17.10: Nueva Chicago-Gimnasia de Mendoza (TyC Sports)

19.10: Defensores de Belgrano-Colón (TyC Sports)

21.15: Ferro-Racing de Córdoba (TyC Sports)

Liga Profesional Argentina

17: Gimnasia (LP)-Atlético Tucumán (ESPN Premium)

19.15: Platense-Godoy Cruz (TNT Sports)

MLB (Major League Baseball)

17: Philadelphia Phillies-Milwaukee Brewers (Fox Sports 3)

20: Seattle Mariners-Tampa Bay Rays (ESPN 3)

Temas Torneo Clausura 2025
