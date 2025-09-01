Secciones
"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

El DT del "Santo" aseguró que se mantendrá en su puesto y que el objetivo sigue siendo el ascenso.

Las derrotas siempre dejan un sabor amargo, pero algunas pesan más que otras. La caída 3-0 golpeó fuerte en el San Martín de Tucumán y en Mariano Campodónico. El entrenador fue claro al hablar tras el partido. “Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo. Lo que charlamos con la dirigencia es tratar de ascender, es el sueño de todos llegar a Primera”, dijo el DT, con la frustración a la vista. 

“Nos tenemos que mentalizar en que teníamos una oportunidad para acercarnos a la punta y no estuvimos a la altura”, agregó. En ese sentido, para el DT, la salida de este momento pasa por la actitud. 

“De estas cosas se sale con personalidad, con ganas de que las cosas salgan bien y saber que este club te exige ascender”, dijo Campodónico quien le puso el pecho a las balas. “Los responsables somos nosotros como cuerpo técnico y los chicos que están en la cancha. Hay que hacer autocrítica. Vamos a pelear hasta el final”, concluyó.

