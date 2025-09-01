"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

Las derrotas siempre dejan un sabor amargo, pero algunas pesan más que otras. La caída 3-0 golpeó fuerte en el San Martín de Tucumán y en Mariano Campodónico. El entrenador fue claro al hablar tras el partido. “Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo. Lo que charlamos con la dirigencia es tratar de ascender, es el sueño de todos llegar a Primera”, dijo el DT, con la frustración a la vista.