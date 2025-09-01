San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

San Martín de Tucumán tenía una oportunidad dorada para meterse de nuevo en la pelea. Deportivo Madryn había perdido 2-1 contra Deportivo Maipú y la fecha, a priori, le servía para acercarse en la tabla. Pero lo que se vivió en La Ciudadela estuvo lejos de ser un relanzamiento: fue un hundimiento. El “santo” no sólo desperdició la chance de achicar diferencias, sino que firmó una de sus noches más oscuras. Arsenal, el último de la zona, lo goleó 3-0 con una facilidad que rozó la burla.