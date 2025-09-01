Cartas de lectores: Nueva patología social

En forma sostenida, a diario, vemos que gran parte, si no todos los motociclistas, ciclistas y algunos (¡casi todos!) taxistas cruzan calles y avenidas sin tener en cuenta la luz roja de los semáforos, produciendo en muchos casos accidentes fatales o distintas situaciones que generan pánico en el pueblo todo. Ciertamente existe una patología genética, el daltonismo, que, quienes la padecen, no pueden diferenciar algunos colores; y en el extremo, muy pocas personas solo ven en blanco y negro; otras ven el rojo de color verde o casi verde. Se trata de una deuteranomalia o protoanomalia. El gen que produce daltonismo está en el cromosoma X tanto del padre como de la madre. Pero con lo que vemos a diario, ¿podríamos decir que todos los motociclistas padecen esta patología? ¿O todos los conductores de vehículos? ¡No! Se trata de personas irresponsables a quienes no les importa su propia vida ni la de los demás y violan las normas, leyes o decretos de tránsito. Andar en moto, sin casco y leyendo el celular es lo corriente y lo vemos en todo momento. Todos los servicios de Salud en Tucumán reciben a diario más de 100 accidentes producidos por esos seres irresponsables, imprudentes, insensatos, irreflexivos, locos o inconscientes que ya cubren toda la ciudad. ¿Tendremos solución para resolver esta nueva patología social que nos afecta a todos? Hoy, salir a la calle nos lleva a pedirle a Dios que nos proteja y podamos volver a nuestras casas sanos y salvos.