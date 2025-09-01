La crisis del transporte público

Pero lo que está en juego es el derecho básico a moverse en la ciudad. Hacen falta mayores esfuerzos de las diferentes partes involucradas en el transporte público para llegar a una salida de esta crisis. Tucumán necesita un transporte público eficiente, previsible y sostenible. Sin servicios que cumplan esa función, la provincia corre el riesgo de convertirse en un territorio donde el tránsito sea sinónimo de caos y donde viajar deje de ser un derecho para transformarse en un privilegio.