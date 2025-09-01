Secciones
Opinión›› EDITORIAL

La crisis del transporte público
Hace 3 Hs

La crisis del transporte público en Tucumán ya no es un diagnóstico técnico, sino una realidad palpable en las calles. Los colectivos circulan casi vacíos, los usuarios se alejan del sistema y los empresarios advierten que el modelo se acerca a un punto de no retorno.

Lo que durante la pandemia de coronavirus parecía un agravamiento coyuntural de la crisis que se había ido expresando periódicamente, se transformó en un desmoronamiento estructural, alimentado por la pérdida de confianza de los pasajeros, las tarifas en ascenso y un servicio que no logra recuperar credibilidad.

Las cifras lo muestran con crudeza: en 2019 se vendieron más de 55 millones de boletos en San Miguel de Tucumán; en 2020, la cuarentena redujo esa cifra a 18 millones. Desde entonces hubo una recuperación parcial, pero nunca volvió a los niveles previos. En 2024, la venta cayó a 30,6 millones, con una merma del 25% respecto al año anterior.

El fenómeno refleja un cambio de hábitos que parece irreversible. Miles de tucumanos abandonaron el ómnibus por diversas razones. Desencantados por las demoras eternas, la falta de cobertura y el deterioro del servicio, migraron hacia medios más rápidos y flexibles, aunque menos seguros y con menor regulación, como es el caso de las aplicaciones de transporte, que están en estos momentos en el centro de los debates, mientras se van introduciendo en la vida ciudadana.

El resultado es un círculo vicioso: la crisis del sistema formal empuja a la gente hacia alternativas informales, y esas mismas alternativas aceleran el colapso del sistema formal.

Los empresarios advierten que, si los colectivos desaparecen, no solamente se agravará el caos de movilidad, sino que también caerá la ilusión de accesibilidad que hoy ofrecen las aplicaciones como Uber. Una ciudad sin transporte público colapsaría bajo la lógica de la oferta y la demanda: los precios subirían, el tránsito sería aún más caótico y la desigualdad en la movilidad se profundizaría.

En paralelo, el Gobierno provincial paga un alto costo económico para hacerse cargo de los subsidios al transporte, ante la indiferencia de la Nación y se ocupa de ayudar a la reposición de los vehículos. Por su parte, la Municipalidad recurre a los carriles exclusivos, la reparación de calles de ripio en los barrios y un mayor control sobre el uso de las tarjetas electrónicas de pago. Son esfuerzos que buscan ordenar un esquema cada vez más frágil.

Pero lo que está en juego es el derecho básico a moverse en la ciudad. Hacen falta mayores esfuerzos de las diferentes partes involucradas en el transporte público para llegar a una salida de esta crisis. Tucumán necesita un transporte público eficiente, previsible y sostenible. Sin servicios que cumplan esa función, la provincia corre el riesgo de convertirse en un territorio donde el tránsito sea sinónimo de caos y donde viajar deje de ser un derecho para transformarse en un privilegio.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Erika de Sautu Riestra a los 58: el personaje polémico que conquista en En el Barro
1

Erika de Sautu Riestra a los 58: el personaje polémico que conquista en En el Barro

Sobrepeso y corazón: una relación peligrosa que afecta a pacientes con insuficiencia cardíaca
2

Sobrepeso y corazón: una relación peligrosa que afecta a pacientes con insuficiencia cardíaca

¿Existe una manera correcta de dibujar una persona debajo de la lluvia en una entrevista laboral?
3

¿Existe una manera correcta de dibujar una persona debajo de la lluvia en una entrevista laboral?

Rutas Escénicas de Córdoba: 8 recorridos entre sierras, ríos y paisajes de película
4

Rutas Escénicas de Córdoba: 8 recorridos entre sierras, ríos y paisajes de película

La infusión que gana terreno como reemplazo del café y suma múltiples beneficios para la salud
5

La infusión que gana terreno como reemplazo del café y suma múltiples beneficios para la salud

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja
6

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Más Noticias
La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Avanzan en la Legislatura con un régimen de promoción para energías verdes

Avanzan en la Legislatura con un régimen de promoción para energías verdes

La guerra silenciosa de los microchips: geopolítica y poder en la era de la IA

La guerra silenciosa de los microchips: geopolítica y poder en la era de la IA

El limón motoriza las exportaciones tucumanas

El limón motoriza las exportaciones tucumanas

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

El último baile de Messi se dará al ritmo de precios inalcanzables

El último baile de Messi se dará al ritmo de precios inalcanzables

Comentarios