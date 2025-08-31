De retirado a campeón: el "Gato" Zarlenga ganó el Abierto del Norte de Aficionados

El cierre de la 58ª edición del Abierto del Norte de Golf para Aficionados tuvo todo lo que un torneo histórico necesita: un campeón consagrado que volvió desde el silencio competitivo, un escolta que padeció un infortunio en el momento menos esperado y una definición femenina con la marca de la tradición familiar. La cancha de Alpa Sumaj, con su entorno natural y un clima que combinó sol y brisas suaves, fue escenario un certamen de muy buen nivel, que reunió a 272 jugadores provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán.