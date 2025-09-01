Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1969. Fue a practicar con auto nuevo y sacudió el Discóbolo

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: 1969. Fue a practicar con auto nuevo y sacudió el Discóbolo
Por Jorge Olmos Sgrosso y Roberto Delgado Hace 3 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 1916. El famoso músico Saint Saëns descarga su ira en Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1916. El famoso músico Saint Saëns descarga su ira en Tucumán

Recuerdos fotográficos: Años 30. Surtidores de combustible en las veredas de la plaza

Recuerdos fotográficos: Años 30. Surtidores de combustible en las veredas de la plaza

Recuerdos fotográficos: 1997. Cuando se intentó echar a los lavadores de autos del parque

Recuerdos fotográficos: 1997. Cuando se intentó echar a los lavadores de autos del parque

Una mirada al universo: ¿qué se puede hacer en el espacio?

Una mirada al universo: ¿qué se puede hacer en el espacio?

Lo más popular
Erika de Sautu Riestra a los 58: el personaje polémico que conquista en En el Barro
1

Erika de Sautu Riestra a los 58: el personaje polémico que conquista en En el Barro

Sobrepeso y corazón: una relación peligrosa que afecta a pacientes con insuficiencia cardíaca
2

Sobrepeso y corazón: una relación peligrosa que afecta a pacientes con insuficiencia cardíaca

¿Existe una manera correcta de dibujar una persona debajo de la lluvia en una entrevista laboral?
3

¿Existe una manera correcta de dibujar una persona debajo de la lluvia en una entrevista laboral?

Rutas Escénicas de Córdoba: 8 recorridos entre sierras, ríos y paisajes de película
4

Rutas Escénicas de Córdoba: 8 recorridos entre sierras, ríos y paisajes de película

La infusión que gana terreno como reemplazo del café y suma múltiples beneficios para la salud
5

La infusión que gana terreno como reemplazo del café y suma múltiples beneficios para la salud

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja
6

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Más Noticias
La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Avanzan en la Legislatura con un régimen de promoción para energías verdes

Avanzan en la Legislatura con un régimen de promoción para energías verdes

La guerra silenciosa de los microchips: geopolítica y poder en la era de la IA

La guerra silenciosa de los microchips: geopolítica y poder en la era de la IA

El limón motoriza las exportaciones tucumanas

El limón motoriza las exportaciones tucumanas

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

El último baile de Messi se dará al ritmo de precios inalcanzables

El último baile de Messi se dará al ritmo de precios inalcanzables

Comentarios