Radiohead en el Billboard: la canción “Let Down” regresó al ranking luego de 30 años

“Let Down” ha marcado un hito para Radiohead. El tema, originalmente publicado en 1997 como parte del álbum “OK Computer”, debutó en el puesto 96 del ranking de la lista Billboard Hot 100, casi tres décadas después de su lanzamiento.
El resurgimiento se produce tras un momento viral en TikTok que se acumuló a raíz de varias sincronizaciones en televisión y cine, incluida la final de la primera temporada de la serie “The Bear”.
Hasta la fecha Radiohead solo había logrado posicionar tres canciones en el Hot 100: “Creep” en 1993, “High and Dry” en 1996 y “Nude” en 2008. La llegada de “Let Down” a la lista representa un caso poco frecuente de reconocimiento tardío para una canción que, en su momento, no fue lanzada como sencillo principal en Estados Unidos.
El álbum “OK Computer” es considerado uno de los trabajos más influyentes de la banda,