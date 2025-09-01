Radiohead en el Billboard: la canción “Let Down” regresó al ranking luego de 30 años

Hasta la fecha Radiohead solo había logrado posicionar tres canciones en el Hot 100: “Creep” en 1993, “High and Dry” en 1996 y “Nude” en 2008. La llegada de “Let Down” a la lista representa un caso poco frecuente de reconocimiento tardío para una canción que, en su momento, no fue lanzada como sencillo principal en Estados Unidos.