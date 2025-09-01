En el Círculo de la Prensa: presentarán el filme “El abuelo que saltó por la ventana y se largó”

“El abuelo que saltó por la ventana y se largó” de Felix Herngren se presentará mañana en el Círculo de la Prensa, Mendoza 240.
En la película del Cine Club Universitario de La Linterna Mágica, Allan Karlsson, un anciano de 100 años, vestido con su mejor traje y unas pantuflas, se escapa de la residencia por una ventana dejando plantados al alcalde y a la prensa local.
No está dispuesto a renunciar al placer de vivir y, aunque no sabe dónde ir, se lanza a la aventura.
A lo largo de su larga e intensa vida ha tenido experiencias muy singulares: inverosímiles encuentros con personajes como Franco, Stalin o Churchill, amistades comprometedoras como la esposa de Mao. Además, ha desempeñado actividades de alto riesgo como agente de la CIA o como ayudante de Oppenheimer en la fabricación de la bomba atómica.
La diversión arranca desde el título, que queda explicado con claridad en las dos primeras escenas de la película.