Axel quiere convertirse en sacerdote

El cantante sorprendió al revelar que en algunos años se sumergirá en esta búsqueda espiritual muy importante para él.

Hace 1 Hs

Durante su paso por el programa de streaming Lapré (Streams Telefe), el cantante Axel confesó: "En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a ser. Dios me hizo, me dio la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte, como Celebra la vida, Amo, Te voy a amar".

"Yo re creo en Dios. De chico era monaguillo", recordó al ser consultado por su vínculo con la religión. Y Grego Rosello intervino asombrado: "Imaginás que te hace la misa el domingo y es Axel. Voy a decir: Me están jodiendo. Lo primero que pienso es en un videoclip".

Luego, Axel contó: "Hace un par de meses sentí como una bajada de línea ahí arriba. Yo siempre quise ser franciscano, soy devoto de San Francisco de Asís desde los 12 años. Y dije: ‘A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax’. No voy a quedarme con esa espina de ser franciscano algún día".

Cabe mencionar que tiempo atrás, el intérprete también sorprendió al revelar cómo se prepara para una posible catástrofe mundial: "Soy prepper, tengo comida guardada para un año, valijas listas, cuchillos de todos los tamaños. Soy tipo boy scout".

"Tengo sogas, mosquetones, pastillas para purificar agua, filtros. Lo importante es sobrevivir los primeros tres a cinco días; si pasás eso, después seguro la vas a poder pelear", describió sobre su kit de emergencia.

