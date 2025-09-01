Secciones
SociedadActualidad

Efemérides del lunes 1 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hoy se conmemora un nuevo aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha.

EL COMIENZO. Un día como hoy, pero de 1939, la Alemania liderada por Adolf Hitler invadió Polonia. EL COMIENZO. Un día como hoy, pero de 1939, la Alemania liderada por Adolf Hitler invadió Polonia.
Hace 5 Hs

Las efemérides del 1 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes, en que se conmemora el inicio de la Segunda Guerra Mundial, uno de los enfrentamientos militares más grandes y fatales de la historia de la humanidad que se desarrolló en Europa y en Asia. Se trata de un conflicto bélico en el que se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo y por el cual se movilizaron más de 100 millones de militares.

Un día como hoy, pero de 1939, la Alemania liderada por Adolf Hitler invadió Polonia, con el objetivo de anexar ese territorio, como ya había hecho previamente con Austria y Checoslovaquia (actuales República Checa y Eslovaquia). En pocas semanas, el ejército alemán derrotó al polaco. Frente esta acción militar, Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, lo que dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial.

Tucumano en la Segunda Guerra Mundial

Tucumano en la Segunda Guerra Mundial

Este conflicto bélico duró seis años, hasta 1945, cuando las Potencias del Eje (Alemania, Japón e Italia) se rindieron ante los Aliados (Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética). Se calcula que entre 50 y 70 millones murieron a causa de este enfrentamiento, lo que también la vuelve la guerra más mortífera de la historia. Entre esas víctimas, hubo una gran cantidad de bajas civiles por el genocidio de la Alemania nazi contra el pueblo judío y otras minorías -conocido como el Holocausto-, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso de armas nucleares por primera vez en un conflicto militar.

¿Qué pasó un 1 de septiembre?

1838 – Nace el militar Dardo Rocha, fundador de la ciudad de La Plata.

1841 – Un terremoto destruye completamente la ciudad de Cartago, en Costa Rica.

1865 – Nace el cirujano e higienista Enrique Tornú.

1923 – 142.000 personas mueren por un terremoto en Tokio, Japón.

1923 – Nace Rocky Marciano, boxeador norteamericano.

1939 – Comienza la Segunda Guerra Mundial cuando la Alemania de Hitler invade Polonia.

1946 – Nace Barry Gibb, integrante de la banda The Bee Gees.

1957 – Nace Gloria Estefan, cantante cubana.

1962 – Se inaugura el puente más largo de América del Sur, sobre el lago Maracaibo, en Venezuela.

1983 – Mueren los 269 pasajeros que viajaban a bordo del vuelo 007 de Korean Air. Ingresó erróneamente en el espacio aéreo soviético y fue derribado por aviones caza de combate.

1985 – Se hallan los restos del Titanic en el Atlántico Norte. Ocurrió gracias a la expedición conducida por Robert Ballard, oceanógrafo estadounidense.

1997 – La fiscalía francesa que investiga el accidente donde murió Lady Di confirma que el chofer manejaba con un nivel de alcohol mayor al permitido.

2011 – Se crea la red social Snapchat.

Se celebra el Día del Periodista Agropecuario en Argentina, en recuerdo del periodista Hipólito Vieytes.

Temas JapónEstados Unidos de AméricaReino UnidoItaliaAlemaniaFranciaAdolf HitlerAustria
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Erika de Sautu Riestra a los 58: el personaje polémico que conquista en En el Barro
1

Erika de Sautu Riestra a los 58: el personaje polémico que conquista en En el Barro

Sobrepeso y corazón: una relación peligrosa que afecta a pacientes con insuficiencia cardíaca
2

Sobrepeso y corazón: una relación peligrosa que afecta a pacientes con insuficiencia cardíaca

¿Existe una manera correcta de dibujar una persona debajo de la lluvia en una entrevista laboral?
3

¿Existe una manera correcta de dibujar una persona debajo de la lluvia en una entrevista laboral?

Rutas Escénicas de Córdoba: 8 recorridos entre sierras, ríos y paisajes de película
4

Rutas Escénicas de Córdoba: 8 recorridos entre sierras, ríos y paisajes de película

La infusión que gana terreno como reemplazo del café y suma múltiples beneficios para la salud
5

La infusión que gana terreno como reemplazo del café y suma múltiples beneficios para la salud

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja
6

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Más Noticias
La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Avanzan en la Legislatura con un régimen de promoción para energías verdes

Avanzan en la Legislatura con un régimen de promoción para energías verdes

La guerra silenciosa de los microchips: geopolítica y poder en la era de la IA

La guerra silenciosa de los microchips: geopolítica y poder en la era de la IA

El limón motoriza las exportaciones tucumanas

El limón motoriza las exportaciones tucumanas

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

El último baile de Messi se dará al ritmo de precios inalcanzables

El último baile de Messi se dará al ritmo de precios inalcanzables

Comentarios