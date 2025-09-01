Efemérides del lunes 1 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 1 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes, en que se conmemora el inicio de la Segunda Guerra Mundial, uno de los enfrentamientos militares más grandes y fatales de la historia de la humanidad que se desarrolló en Europa y en Asia. Se trata de un conflicto bélico en el que se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo y por el cual se movilizaron más de 100 millones de militares.
Un día como hoy, pero de 1939, la Alemania liderada por Adolf Hitler invadió Polonia, con el objetivo de anexar ese territorio, como ya había hecho previamente con Austria y Checoslovaquia (actuales República Checa y Eslovaquia). En pocas semanas, el ejército alemán derrotó al polaco. Frente esta acción militar, Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, lo que dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial.
Este conflicto bélico duró seis años, hasta 1945, cuando las Potencias del Eje (Alemania, Japón e Italia) se rindieron ante los Aliados (Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética). Se calcula que entre 50 y 70 millones murieron a causa de este enfrentamiento, lo que también la vuelve la guerra más mortífera de la historia. Entre esas víctimas, hubo una gran cantidad de bajas civiles por el genocidio de la Alemania nazi contra el pueblo judío y otras minorías -conocido como el Holocausto-, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso de armas nucleares por primera vez en un conflicto militar.
¿Qué pasó un 1 de septiembre?
1838 – Nace el militar Dardo Rocha, fundador de la ciudad de La Plata.
1841 – Un terremoto destruye completamente la ciudad de Cartago, en Costa Rica.
1865 – Nace el cirujano e higienista Enrique Tornú.
1923 – 142.000 personas mueren por un terremoto en Tokio, Japón.
1923 – Nace Rocky Marciano, boxeador norteamericano.
1939 – Comienza la Segunda Guerra Mundial cuando la Alemania de Hitler invade Polonia.
1946 – Nace Barry Gibb, integrante de la banda The Bee Gees.
1957 – Nace Gloria Estefan, cantante cubana.
1962 – Se inaugura el puente más largo de América del Sur, sobre el lago Maracaibo, en Venezuela.
1983 – Mueren los 269 pasajeros que viajaban a bordo del vuelo 007 de Korean Air. Ingresó erróneamente en el espacio aéreo soviético y fue derribado por aviones caza de combate.
1985 – Se hallan los restos del Titanic en el Atlántico Norte. Ocurrió gracias a la expedición conducida por Robert Ballard, oceanógrafo estadounidense.
1997 – La fiscalía francesa que investiga el accidente donde murió Lady Di confirma que el chofer manejaba con un nivel de alcohol mayor al permitido.
2011 – Se crea la red social Snapchat.
Se celebra el Día del Periodista Agropecuario en Argentina, en recuerdo del periodista Hipólito Vieytes.