Efemérides del lunes 1 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Este conflicto bélico duró seis años, hasta 1945, cuando las Potencias del Eje (Alemania, Japón e Italia) se rindieron ante los Aliados (Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética). Se calcula que entre 50 y 70 millones murieron a causa de este enfrentamiento, lo que también la vuelve la guerra más mortífera de la historia. Entre esas víctimas, hubo una gran cantidad de bajas civiles por el genocidio de la Alemania nazi contra el pueblo judío y otras minorías -conocido como el Holocausto-, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso de armas nucleares por primera vez en un conflicto militar.