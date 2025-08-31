Secciones
Ateneo cortó la mala racha y sumó su primer triunfo en la zona Campeonato del Anual

La tercera jornada del Anual dejó como grandes beneficiados a Unión del Norte, líder con puntaje ideal en el grupo A, y a Graneros y San Antonio, que se afianzan en el grupo B. Hubo triunfos ajustados, empates con goles y victorias claves en la zona Repechaje.

La tercera fecha de la zona campeonato del Torneo Anual tuvo un desarrollo cargado de emociones y dejó a los equipos que ganaron el sábado como grandes beneficiados. Unión del Norte continúa con puntaje ideal en el grupo A, mientras que Graneros y San Antonio se consolidan en el grupo B.

En Alderetes, Ateneo Parroquial sorprendió a Concepción FC con un triunfo 1-0 gracias al gol de Javier Álvarez Vega a los 40 minutos de la primera parte.

Por su parte, en Leales, San Fernando logró su segunda victoria al imponerse 1-0 sobre Talleres de Tafí Viejo, con tanto de Fernando Zambrano.

Tucumán Central no pudo hacerse fuerte en casa y cayó 2-1 frente a Famaillá. Los goles llegaron en el complemento: marcaron Braian Núñez y Agustín Díaz para el visitante, mientras que Diego Velárdez descontó para el local.

Azucarera Argentina y Bella Vista igualaron 1-1 con goles de Jeremías Fernández y Abel Olmos (de penal), respectivamente. San Pablo y Villa Mitre también empataron 1-1, con anotaciones de Carlos Menseguez y Gastón Olmos.

La zona Repechaje se cerró con dos partidos. Por el grupo A, Experimental derrotó 2-1 como visitante a Sportivo Trinidad, con goles de Agustín Navarro y Matías Barrionuevo; descontó Durval Ortega.

En el grupo C, San Lorenzo de Delfín Gallo venció 2-0 a Santa Lucía FC, gracias a las conquistas de Ignacio Coronel y Cristian Pérez.

Temas GranerosBella VistaSanta LucíaSan AntonioDiego Velárdez Unión del NorteSan Lorenzo de Delfín Gallo
