Paraguay presentó su lista para la doble fecha de Eliminatorias: ¿qué pasó con Clever Ferreira?

La Selección de Paraguay confirmó la lista definitiva de convocados para enfrentar a Ecuador y Perú en la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Una de las principales novedades fue la ausencia de Clever Ferreira, defensor de Atlético, quien había sido tenido en cuenta en la nómina preliminar, pero finalmente no superó el corte final.
Ferreira venía siendo seguido de cerca por el cuerpo técnico de Gustavo Alfaro y su nombre había aparecido entre las alternativas defensivas para esta convocatoria. Sin embargo, el entrenador optó por mantener una base de jugadores con mayor recorrido internacional, relegando al futbolista del “Decano”, que atraviesa un buen presente en la Liga Profesional argentina.
Paraguay debutará en esta ventana de Eliminatorias enfrentando a Ecuador el jueves 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco, y luego visitará a Perú, en Lima, el martes 9.
AFA dio a conocer la sanción a Clever Ferreira, de Atlético Tucumán: ¿cuántas fechas se perderá?
Atlético sufrirá una baja sensible en la defensa para las próximas jornadas del torneo Clausura. En los minutos finales del triunfo 3-0 frente a Talleres, Clever Ferreira fue expulsado por una dura entrada sobre Federico Girotti y vio la tarjeta roja directa, la primera desde su llegada al fútbol argentino.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el paraguayo deberá cumplir con dos fechas de sanción. De esta manera, se perderá los partidos frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el lunes en el "Bosque", y ante Newell’s Old Boys, en el "Coloso del Parque".
La buena noticia para el “Decano” es que podrá volver a estar disponible en la fecha 9, cuando el equipo de Lucas Pusineri reciba a River Plate en uno de los encuentros más esperados del calendario.