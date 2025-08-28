AFA dio a conocer la sanción a Clever Ferreira, de Atlético Tucumán: ¿cuántas fechas se perderá?

Atlético sufrirá una baja sensible en la defensa para las próximas jornadas del torneo Clausura. En los minutos finales del triunfo 3-0 frente a Talleres, Clever Ferreira fue expulsado por una dura entrada sobre Federico Girotti y vio la tarjeta roja directa, la primera desde su llegada al fútbol argentino.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el paraguayo deberá cumplir con dos fechas de sanción. De esta manera, se perderá los partidos frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el lunes en el "Bosque", y ante Newell’s Old Boys, en el "Coloso del Parque".
La buena noticia para el “Decano” es que podrá volver a estar disponible en la fecha 9, cuando el equipo de Lucas Pusineri reciba a River Plate en uno de los encuentros más esperados del calendario.
Más allá de la suspensión, Ferreira también tiene otro frente abierto: la Selección de Paraguay. El defensor aguarda la lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en la que el conjunto guaraní buscará puntos clave en su camino al Mundial 2026.
Así, Atlético afrontará dos compromisos importantes sin una de sus piezas defensivas más regulares en la temporada.