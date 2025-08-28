Secciones
DeportesFútbol

AFA dio a conocer la sanción a Clever Ferreira, de Atlético Tucumán: ¿cuántas fechas se perderá?

El defensor fue suspendido con dos fechas después de ver la tarjeta roja en el partido contra Talleres.

Clever Ferreira. Clever Ferreira.
Hace 1 Hs

Atlético sufrirá una baja sensible en la defensa para las próximas jornadas del torneo Clausura. En los minutos finales del triunfo 3-0 frente a Talleres, Clever Ferreira fue expulsado por una dura entrada sobre Federico Girotti y vio la tarjeta roja directa, la primera desde su llegada al fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el paraguayo deberá cumplir con dos fechas de sanción. De esta manera, se perderá los partidos frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el lunes en el "Bosque", y ante Newell’s Old Boys, en el "Coloso del Parque".

 La buena noticia para el “Decano” es que podrá volver a estar disponible en la fecha 9, cuando el equipo de Lucas Pusineri reciba a River Plate en uno de los encuentros más esperados del calendario.

Más allá de la suspensión, Ferreira también tiene otro frente abierto: la Selección de Paraguay. El defensor aguarda la lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en la que el conjunto guaraní buscará puntos clave en su camino al Mundial 2026.

Así, Atlético afrontará dos compromisos importantes sin una de sus piezas defensivas más regulares en la temporada.

Temas Club Atlético River PlateParaguayAsociación del Fútbol ArgentinoArgentinaTalleresLucas Pusineritorneo ClausuraClever Ferreira
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora
1

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
2

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
3

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Guillermo Francos, sobre los audios: El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo
4

Guillermo Francos, sobre los audios: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
5

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor
6

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Más Noticias
Guillermo Francos, sobre los audios: El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo

Guillermo Francos, sobre los audios: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

No te vayas, Leo: Messi confirmó que ante Venezuela será su último partido de Eliminatorias

No te vayas, "Leo": Messi confirmó que ante Venezuela será su último partido de Eliminatorias

Dolor en el fútbol tucumano: conmoción por la muerte de un juvenil de Atlético Tucumán

Dolor en el fútbol tucumano: conmoción por la muerte de un juvenil de Atlético Tucumán

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Milei reglamentó el traslado de los feriados que caen en fin de semana: cómo será a partir de ahora

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Comentarios