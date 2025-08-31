La tucumana Verónica “C-Cuatra” Ruiz conquistó nuevos títulos y alimenta su sueño mundialista

La boxeadora tucumana Verónica “C-Cuatra” Ruiz cerró una noche de pura emoción con un triunfo resonante. En el combate de fondo de una velada cargada de intensidad, superó por fallo dividido a Mercedes Reyna, sumando así su séptima victoria profesional en 10 presentaciones. Su récord ahora marca siete triunfos, un empate y dos derrotas, números que la posicionan como una de las grandes representantes del boxeo femenino en la provincia.