La tucumana Verónica “C-Cuatra” Ruiz conquistó nuevos títulos y alimenta su sueño mundialista

La boxeadora venció por fallo dividido a Mercedes Reyna y se quedó con cinturones que le abren la puerta a competir en el exterior. Entre lágrimas, celebró con su familia y habló de su objetivo de pelear por un título mundial.

Hace 1 Hs

La boxeadora tucumana Verónica “C-Cuatra” Ruiz cerró una noche de pura emoción con un triunfo resonante. En el combate de fondo de una velada cargada de intensidad, superó por fallo dividido a Mercedes Reyna, sumando así su séptima victoria profesional en 10 presentaciones. Su récord ahora marca siete triunfos, un empate y dos derrotas, números que la posicionan como una de las grandes representantes del boxeo femenino en la provincia.

La pelea fue pareja de principio a fin, con intercambios de golpes que mantuvieron en vilo al público. Finalmente, los jueces vieron ganadora a Ruiz en una definición ajustada, lo que desató la euforia de su rincón y de los seguidores que la acompañaron.

Al arribar a Tucumán, “C-Cuatra” no ocultó su emoción. “Estos títulos significan mucho para mí porque me abre grandes puertas para muchas cosas y salir a buscar otros títulos afuera del país. Y, sobre todo, para llegar a pelear por un título mundial”, dijo en diálogo con LA GACETA.

Ruiz confesó que su gran sueño es subirse al ring frente a las mejores del planeta. “Mi sueño es ir por un título del mundo y enfrentarme a las mejores del mundo”, señaló.

El triunfo también tuvo un sabor especial en lo personal, ya que dedicó el logro a su familia y, especialmente, a su padre.

“Estamos todos contentos. Es un orgullo para toda la familia. Es muy lindo darle esta satisfacción a mi papá, que me entrenó desde hace mucho. Estoy muy feliz de haberlo logrado”, expresó.

Con estos títulos en sus manos, “C-Cuatra” Ruiz sigue consolidando su camino y encendiendo la ilusión de alcanzar el ansiado cinturón mundial.

