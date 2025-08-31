Elecciones en Corrientes: cierran los comicios y se esperan los primeros resultados a las 21

Polémicas en la jornada

La elección no estuvo exenta de tensiones. Gustavo Valdés, actual gobernador, fue consultado por el caso de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en la provincia, y respondió con una polémica frase: “Seguimos buscando a Loan como a Nisman”. Sus declaraciones generaron fuertes críticas, entre ellas las de la diputada libertaria Lilia Lemoine, que lo acusó de tener una “disociación con la realidad”.