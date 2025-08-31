Elecciones en Corrientes: cierran los comicios y se esperan los primeros resultados a las 21

Las elecciones en Corrientes tuvieron un alto nivel de participación ciudadana. Pasadas las 16.30 horas, ya había votado cerca del 60% del padrón habilitado, según datos oficiales de la Junta Electoral. El cierre de los comicios fue a las 18 y se estima que los primeros resultados provisorios comenzarán a conocerse alrededor de las 21.
En la capital provincial, la participación supera el 60%, mientras que en el interior se ubica en torno al 58%. Los correntinos eligen este domingo gobernador y vicegobernador, senadores provinciales, diputados provinciales y, en 74 municipios, intendentes y concejales.
Jornada electoral con alta concurrencia
Durante la tarde, la participación fue en aumento. A las 15, ya había votado más del 50% del padrón, lo que anticipaba una concurrencia similar a elecciones anteriores. En localidades como Virasoro, el clima inestable con lluvias y granizo amenazó con afectar la asistencia, aunque los votantes igualmente se acercaron a las urnas.
El presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sánchez Mariño, calificó como positiva la jornada y anticipó que el primer telegrama se recibirá a las 19.15, lo que permitirá iniciar el conteo oficial.
Los protagonistas de la elección
Entre los principales candidatos a gobernador se encuentran:
Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario Gustavo Valdés, por ECO + Vamos Corrientes.
Martín Ascúa, por la alianza Limpiar Corrientes, quien tras votar afirmó: “Con un simple gesto, empieza el cambio”.
Lisandro Almirón, referente libertario que denunció “campaña sucia” tras los incidentes en un acto de Karina Milei en la capital provincial.
El actual vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, que busca su reelección, también votó este domingo al mediodía y destacó: “Honramos la democracia con el sagrado derecho a votar”.
Polémicas en la jornada
La elección no estuvo exenta de tensiones. Gustavo Valdés, actual gobernador, fue consultado por el caso de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en la provincia, y respondió con una polémica frase: “Seguimos buscando a Loan como a Nisman”. Sus declaraciones generaron fuertes críticas, entre ellas las de la diputada libertaria Lilia Lemoine, que lo acusó de tener una “disociación con la realidad”.
Historial de participación en Corrientes
La mayor asistencia electoral registrada en la provincia fue en 1987, cuando votó el 80,07% del padrón. La más baja ocurrió en la segunda vuelta de 2009, con un 62,67% de participación. El promedio histórico en elecciones ejecutivas en Corrientes es del 73,84%.